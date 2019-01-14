九七年香港回歸後推出的「八萬五」房屋政策，吵得沸沸揚揚，最終是促使特首董建華黯然離職的其中一個原因。往事已矣，如今已很少人提及該政策，本欄是少有的例外，過去不時提到，估計日後仍會，因為八萬五一事給我太深刻的啟發。



讀者諸君切勿誤會，筆者當年沒有成為負資產人士，九七年是大學畢業翌年，我還沒資格買房子，故八萬五的啟示與個人經濟利益無關。只是此事讓我對當代社會的民智有全新了解，也第一次感受到政治野心家的煽動伎倆如何妙到毫巔，不少愚民受其蠱惑，非但渾然不覺，還會使勁地同聲拍和。



理想的民主社會端賴理想的民智支持，由九八年開始，我心底裏對民主制的堅實信念有了動搖，但還不明顯，更不敢向同輩坦然表述，因為政治太不正確，生怕別人視我為異類。



轉眼間，在下大學畢業已超過二十年，這些日子民主制的弊病逐步浮現，由美國到歐洲、亞洲，不少地區選出來的領袖光怪陸離，人們每選一次就後悔一次，甚至有諾貝爾和平獎的得獎人當選國家領袖後，瞬間變成了當代慈禧太后；更有牽涉國家命運的公投，結果公布後選民紛紛後悔，又嚷着要重投一次。



八萬五政策從沒真正落實過，當年不少評論者卻將樓市暴瀉六成、經濟急速下滑的原因歸咎於此，講法完全不合邏輯。說穿了，不過是一些反中亂港的所謂輿論領袖在煽惑人心，奈何說着說着，卻弄得不少人信以為真，民智低落起來，竟可至此！此事是筆者人生思考的重要轉捩點，當年碰到時感到詫異莫名，往後二十年再細觀世情，卻早已習以為常，空餘一絲慨嘆！