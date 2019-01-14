國家主席習近平提出「習五點」，將九二共識與一國兩制連結，指出和平統一、一國兩制是實現國家統一的最佳方式。蔡英文隨即反撲，聲言不接受一國兩制、九二共識，充分顯露出其「台獨」本質。蔡英文日前更呼籲外界支持台灣的「事實獨立」，期待台灣所有政黨，都應清楚說出「我們拒絕一國兩制」，也不要再講「九二共識」。



但台灣政黨並非都跟隨蔡英文指揮棒轉。台灣新黨主席郁慕明表明，新黨願意率先與大陸政治協商，尋求邁向統一的和平發展機制，若與大陸政治協商要被關五年，他也接受。國民黨主席吳敦義表示，蔡英文不承認九二共識是漠視歷史，早在二○○○年蔡英文擔任陸委會主委時，就曾在答覆立委質詢時說承認九二共識這個事實。



而香港反對派政黨卻跟隨蔡英文指揮棒轉。多位政黨人士抹黑本港一國兩制的落實，有議員更稱香港的一國兩制是一大「笑話」、台灣的「反面教材」。但事實是，主張只談民生的韓國瑜在高雄市長選舉大勝，他提倡「願意打開大門跟各國、各城市交流」的理念深得人民支持，反映台灣人民最想安居樂業，而和平統一對台灣的民生經濟有莫大影響。



香港反對派與蔡英文此唱彼和，再次反映兩獨合流的趨勢。台獨勢力以「連線」為名勾結香港反對派，兩獨組織沆瀣一氣，企圖令獨派組織化、表面化。反對派配合蔡英文唱衰一國兩制，危害國家和平統一的道路，是兩獨合流的最新表現，必須密切注意。