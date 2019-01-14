美國著名商業周刊指出，今年日本將迎來自一九九一年資產價格泡沫結束以來最長的擴張之路，該國不再被通貨緊縮困擾，企業利潤持續增長，增長速度也達到十年來最快的水平，甚至停滯多年的工資也會小幅度上漲。



在環球政治形勢動盪不安、來年宏觀形勢明顯不容樂觀下，日本經濟增長率是否如此樂觀，老朽有保留。不過，日相安倍晉三正準備在今年十月提高銷售稅，由百分之八升至百分之十，這對解決政府債務倒是有一定的幫助。當然，針無兩頭利，也有人擔心這可能會削弱消費者的信心。



專家稱，二○二○年東京奧運會引發的建築熱潮將會持續一段時間，日本對外出口可能持續增長，預計ＧＤＰ增長幅度超過百分之一，但ＧＤＰ增長速度也會在二○二○年放緩，因為奧運會刺激經濟的計劃結束時，恰逢全球經濟衰退。安倍在「穩經濟」上相信有其一套，老朽此文亦非關心日本經濟發展，而是有消息指日本政府將把提高的消費稅用於民生，包括計劃今年十月起，零到五歲的兒童免費進託兒所或幼稚園，小學開始也是義務教育。換言之，不論貧富，日本所有小孩都能受到一條龍義務教育，預計將有二百萬名幼兒能夠率先享受到免學費福利。



安倍政府可謂深明投資教育即係投資未來。看來，安倍是「少年強則國強」的信徒，相信內地陸客在日的「暴買」，必有助於幫補日本的幼兒教育。反思國人投放在教育上的比率向來少，尤其幼兒教育常爆出醜聞，例如二○一七年京城的紅黃藍幼兒園虐童案便叫人髮指，有幼兒被老師用針扎及餵食不明白色藥片，涉事教育團體在紐交所掛牌上市，全國有千多家親子園和幼兒園，遍及神州三百多個城市，尚且出現如此醜聞，想及鄉村的幼兒教育，祖國的花朵不知如何被摧殘，寧不使人悲乎？