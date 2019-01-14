美國總統特朗普跟俄羅斯的關係一直備受質疑。獨立檢察官米勒的調查尚未出爐，又有媒體爆出聯邦調查局正着手調查特朗普是否替俄羅斯做事。對此，特氏反駁指聯調局的調查毫無理據，又強調自己對待俄羅斯的態度，遠較奧巴馬及小布殊等前總統強硬。



值得注意的是，特朗普今次並不是痛批傳媒老作「假新聞」，而是調查「毫無理據」，顯見在通俄問題上，特朗普又要多應付一條戰線；最讓特氏不爽的是，今次聯調局出手調查，由頭是特朗普突然怒炒前聯調局局長高銘，特氏除了一直強調跟俄羅斯無關，還對高銘大肆抹黑，強調他在局內聲名狼藉，如今一班「前手足」為高銘「復仇」，特朗普情何以堪？



屋漏偏逢連夜雨。有媒體爆料指，特朗普不止一次隱瞞他和俄羅斯總統普京會面時的談話內容。無獨有偶，在去年新加坡「特金會」前，兩人也是首先作長達兩小時單獨會面，談話內容同樣保密，可見報道並非空穴來風。



當然，特氏有否「賣國」，又是另一個問題。世上沒有不透風的牆，以一七年七月德國漢堡G20峰會特朗普跟普京首次會面為例，時任國務卿蒂勒森亦在場，特氏即使像報道所說，事後勒令翻譯不得傳播內容，也掩不住蒂氏的口，更何況蒂氏其後被掃地出門，雙方關係徹底破裂，如果特氏跟普京的談話內容有損國家利益，蒂氏完全可以爆大鑊。



特朗普的遮遮掩掩，更有可能只是他的「談判風格」──盡量不讓別人知道他的「底牌」，即使是近身的「隊友」亦不例外，以便隨時「劍走偏鋒」，使出「估佢唔到」的「奇招」。他在推特說「偌大白宮只有他一人」，正是想告訴世人自己「乾綱獨斷」，全盤掌大局。