特區政府處理空氣污染問題束手無策，環保署公布去年臭氧濃度創有系統紀錄以來二十年新高，二氧化氮亦超標一倍。港人平日返工返學，吸入各種空氣污染物，增加患心肺疾病及癌症風險，若說這個政府正在對港人進行「慢性謀殺」也絕不為過。



香港空氣質素之差劣，霧霾情況之嚴重，早已有鼻皆聞、有目共睹。奇就奇在官老爺對空氣質素愈來愈差恍似沒感覺一樣，環保署還要對臭氧濃度高企大玩轉移視線，一時說問題複雜，一時說是區域性問題，總之就是不肯承認減排不力的責任。環保署不肯正視空氣污染問題，更加借頭借路大搬龍門來粉飾櫥窗，密謀將二氧化硫（SO2）及微細懸浮粒子（PM2.5）濃度限值收緊的同時，卻將PM2.5容許超標次數由九次大幅放寬到三十五次，如此殘害港人呼吸道健康，大概只有特衰政府才做得出。



歸根究柢，香港空氣質素差的元兇正是這個無能政府。事關二氧化氮主要來自車輛排放，港府不但沒有效法部分西方國家為全面使用電動車定下時間表，更加反其道而行，為電動私家車首次登記稅寬免訂立上限，加上規劃落後，配套不足，現時全港充電器約二千個，但要完全充電往往需花六、七個小時，甚至有部分充電器只是「裝假狗」，並未接駁電源，根本不敷應用。港府究竟有沒有推動市民轉用電動車，從而改善空氣質素，已經不言而喻。



特區政府對港人不懷好意，不但收緊長者綜援年齡門檻，就連一口新鮮空氣也不想讓港人呼吸得到。其實空氣差官老爺也身受其害，可謂害人害己。林鄭說要發展更宜居城市，看來這「宜」字應改成「戇」字才對。