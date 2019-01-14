港府收緊長者綜援申請門檻，由六十歲上調至六十五歲，原本是「暗度陳倉」，直至生效日期下月一日曝光後，立法會各黨派議員先猛然醒覺，狂轟政府「帶頭虐老」，再加上特首林鄭月娥火上加油，左一句拒絕撤回決定，右一句「議員批准論」，更是辣㷫建制派。



建制派怨聲載道，原因是去年支持財政預算案，無人察覺收緊長者綜援政策綑綁在預算案內，這令投票支持去年預算案的四十三名議員，包括四十名建制派議員「啞子吃黃連」，被擺上枱為長者「開刀」政策背書。



所謂「一石激起千重浪」，建制派對於政府的行政霸道「大爆發」，是一次新仇舊恨的大總結，若然政府堂堂正正去諮詢各界意見，然後去議會闖關，議員漏招被轟「心甘命抵」。相反今次政府以綑綁預算案的「陰招」，加上政府最高層「老屈」議員，建制派實在有「士可殺不可辱」的感嘆。



面對各黨派大反擊，政府終於「聞到燶味」四出撲火，包括拋出新「補鑊」內容，就是社會福利署已修訂內部指引，容許六十歲至六十四歲的綜援申請人接受較寬鬆的就業審查計劃。然則，政府的小修小補措施，無法令建制派主要政黨「收貨」，因為今次建制政黨都是「動真格」，知道再不高調反擊，政府只會愈來愈有恃無恐，日後在推銷爭議議題繼續霸王硬上弓。建制派深信，當行政霸道終極形成將會橫行無忌，進一步削弱議會的監督能力。



毋庸置疑，今次事件已由原本的社福政策問題，演變成政治事件。被視為最熟悉勞福議題的工聯會，由資深議員黃國健開出條件，要求先行擱置下月提高申領長者綜援資格政策，重新作出諮詢，這被視為建制派的最佳下台階。政府的一念之間，將決定是否與整個議會開戰為敵，端看政府高官會否放下唯我獨尊的心態，回歸「有來有往」的良性互動。