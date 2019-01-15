正論：眾怒難犯仍要犯　港府虐老終不改

古人說：「眾怒難犯，專欲難成，合二難以安國，危之道也。」港府一意孤行收緊長者綜援門檻，激起的爭議一浪高於一浪，政客無分黨派一致反對，惟高官依然擇惡固執，拒絕撤回虐老政策。港府合二難以治港，視民意如無物，最終必會自取其辱。



可以看見，勞福局局長羅致光非但無意為虐老爭議降溫，反而火上加油，一方面強硬表明撤回虐老政策的機會「接近不可能」，強調外界指港府將設過渡期是「造謠」，動用關愛基金補鑊的機會微乎其微，意味下月一日實施是鐵板一塊；另一方面又指很多國家將退休年齡提高至六十八歲，香港已落後國際，「長者定義遲早要改」，理曲氣壯的態度令人嘆為觀止。



無錯，「長者定義遲早要改」可能才是港府甘冒天下之大不韙的真正原因。現時大部分長者福利政策都以六十歲為基礎，由申請資助安老院舍到申請公屋、居屋或長者房屋，再到富戶政策等等，莫不如此，外界早就懷疑港府想藉今次事件改寫長者定義，方便日後收緊其他長者福利。有人計過，港府強推虐老新政，一年節省的金錢可能不足二億元，對港府來說只是九牛一毛，加上六十至六十四歲申領長者綜援的人數近年呈下降趨勢，可見財政難以負擔的因素並不存在。港府不惜開罪建制派也要企硬到底，如果說背後不是另有盤算，三歲小孩也不信。



不管怎麼說，港府逆民意而行，狠心向貧窮長者開刀，隨時引發災難後果。昨日立法會出現罕見一幕，議員跨越黨派炮轟港府對長者無良心、無承擔、無配套，要求擱置虐老政策。與此同時，社福機構協助一名即將六十歲的長者提出司法覆核，誓要推翻港府的無良決定。隨着民怨愈演愈烈，今次事件已演變成政治事件，尤其是林鄭逞一時口舌之快，連建制派都出賣，將行政立法關係斷送，自陷孤家寡人的局面，簡直愚不可及。



必須指出，港府一味拿延遲退休年齡來說事，根本站不住腳。正如立法會議員指出，綜援是社會保障政策，不可跟人力政策混為一談，何況高官所謂的優化中高齡就業計劃，鼓勵長者就業，只是說得好聽，其實跟「何不食肉糜」沒有二致。別說有關計劃反應冷淡，有的僱主甚至在津貼期過後即辭退長者，長者淪為用完即棄的廉價勞工，而且更大的問題還在於，計劃下大都是體力勞動工種，不少更要通宵當值，試問有多少長者吃得消！長者勞碌大半生，沒有健全的退休保障也就罷了，就連微薄的綜援金額也被剝削，這才是最大的悲哀。



香港就是如此荒謬，既是全球有數的富裕城市，也是貧富最懸殊的地區；港府肥到襪子也穿不下，貧窮人口卻有增無減。說到底，民意不可違，民心不可侮，去年的財政預算案，港府由企硬不派錢變成跪低收場，正是自作孽不可活的最佳演繹，前車之鑑近在眼前，港府繼續專斷獨行，恐怕歷史很快就會重演。