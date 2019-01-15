神州觀察：扶貧醜聞爆不停　明年如何滅赤貧

中央要求明年全國脫貧，各地紛紛加大「脫貧攻堅」力度，但部分地區扶貧變扶富、扶貪問題依然嚴重，原本惠及民生的德政，最終被各級貪官搞成失民心的敗政。



山西臨汾市隰縣日前被揭發當地數百名接受政府扶貧救濟的貧困戶，名下共有四百二十七輛汽車，大部分為家用小客車，亦有不少人坐擁價值不菲的歐洲名車，甚至還有貧困戶名下擁有五輛汽車。更諷刺的是，隰縣扶貧開發中心一名工作人員對此竟解釋稱，「有車不一定不符合扶貧條件」。



地方政府官員「劫貧濟富」還能劫到如此「名正言順」，不得不令人咋舌。事件暴露出內地扶貧領域仍是腐敗重災區，更反映中紀委近年針對扶貧部署的反腐措施，根本對各地官員難有震懾作用。山西這種假冒貧困騙取扶貧資金現象，幾乎在全國各地普遍存在，國家審計署早前曾查出全國有逾十萬人造假騙取扶貧資金，廣西馬山縣三千多名扶貧對象，竟有九成八是假貧困；山東省鄆城縣七個村的貧困戶，半數以上假貧困。



扶貧領域造假氾濫成災，除了因自私自利和貪欲驅使外，最大原因仍是地方政府和官員腐敗，一方面審核不嚴，監察不力，另一方面則是官員造假，圖利他人。上級撥付的扶貧資金層層剋扣挪用，真正的貧困戶每月只能領到一百至二百元的扶貧救濟款，而一些用於幫助貧困戶致富的大額款項，則多被官員親朋好友佔用，這也是為何出現貧困戶擁有豪華名車的原因之一。



事實上，假冒貧困戶屢禁不絕的最大原因，是各地懲處不力。由於扶貧領域的腐敗，多為「螞蟻搬家式」的腐敗，金額相對較小，因此長期以來，鮮有官員被嚴懲，每次揭發出扶貧造假事件，頂多官員受到處分，假貧困戶卻無一人受到法律制裁，甚至冒領款項都不用退賠。因此，當局或應盡快制訂相關法規懲處冒領者，才有望防止扶貧資金被鵲巢鳩佔。



近年來，中國的扶貧已從粗放扶貧全面轉向精準扶貧，所謂精準扶貧，就是要把每一分錢花在最急需的地方，但是很多大躍進式的扶貧並沒有真正起到脫貧作用，窮人照樣窮，貧困戶照樣貧困。



按官方通報，內地目前尚有三千多萬赤貧人口，而距離中央制訂的二○二○年消滅貧困目標時間愈來愈緊。顯然，山西扶貧造假事件理應給當局敲響警鐘，如果扶貧領域繼續腐敗，明年又如何實現全面脫貧目標？



當然，從另類觀點看，在山西擁有進口名車也有可能是屬於「貧窮人口」，或許是國人期待的「中國夢」，已率先在山西實現呢？果真如此，也不失為一項振奮人心的好消息。