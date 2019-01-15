世界視線：氣象部門測冰雪　政客風向最難測

華府局部停擺踏入第四周，是歷來最長時間，美國內外都非常關注事態發展。本來美墨邊境圍牆才是主角，外界最初預計停擺為時不長，特朗普會見好即收，怎料發展下去竟破紀錄，倒過來比圍牆更惹關注。事實上，因局部停擺所造成的經濟損失，粗略估計至今已超過三十六億美元，是美墨邊境圍牆五十七億美元預算的逾半數金額，還未計算對社會民生的影響。



聯邦政府約四分之一的部門關閉，約八十萬公務員受牽連，一半須放無薪假，另一半須無薪工作，當中不乏國家安全人員，還包括作出天氣預報的氣象部門。美國中西部上周末受到「怪獸風暴」 吹襲，積雪二千九百公里長，最少七人死亡，預計風雪東移，逾二千萬人將受災。國家海洋及大氣總署（NOAA）明確表示員工會謹守崗位，盡力提供風雪最新消息，不會因沒發工資影響表現。話雖如此，大風雪帶來的問題需要多個部門協調解決，如交通、救災甚至保安。這幾天美國還有寄養家庭發生火災及槍擊案，如果追究責任，這些災禍與政府運作癱瘓會毫無關係嗎？



華府停擺牽一髮動全身，國家公園管理局是又一例證，約有二萬一千人放無薪假，逾四百景點只可局部開放使用，加州的約書亞樹國家公園佔地三十二公頃，本來有一百二十人工作，如今只剩八人執勤，缺乏人手巡視，雖然關門仍遭人硬闖；有汽車違禁駛進，肆無忌憚剷土推樹開路；有人非法紮營及破壞生態，隨時重演前年世紀山火浩劫，到時這筆帳會否又算到特朗普頭上？



特朗普說事件只需十五分鐘就可解決，斥責民主黨在國會拖延撥款。美國的議員人工比香港議員更高，停擺照樣有糧出，周末放假不用出動救災，擺出事不關己的姿態，將責任統統卸給總統。群情洶湧，共和黨有議員催促重開政府暫時運作一段時間，再決定是否宣布國家緊急狀態。特朗普如果接受這權宜之計，而民主黨又想找下台階，即可解困局。政客看風使舵何需十五分鐘？暴風雪等極端天氣有專責部門預測，政治上的無定向風卻令人難以預料，無所適從。