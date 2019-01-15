功夫茶：安全帶雖堪保命　廢官僚卻足殺人

港產官僚冇嘢叻，最叻係山草藥──噏得就噏。林鄭早幾日吹噓香港罪案率低，係全世界最安全嘅城市，真係唔知嘅嚇死，知嘅笑死。先唔講假難民搞到香港雞毛鴨血，淨係三日唔埋兩日一單嚴重交通事故，市民連「出入平安」都成為奢望，就已經夠吹脹喇。



話口未完又嚟喇。一輛專線小巴尋日朝早繁忙時間喺沙田城門隧道出口直撞龍門架後翻側，六十七歲司機不幸喪生，十六名乘客中兩人傷勢嚴重。意外原因仍有待警方調查，但有傷者事後憶述，好在當時乘客都有攬安全帶，否則以小巴嘅損毀程度，加上唔少人仲係矇矇忪忪，後果肯定不堪設想。



老實講，上車扣實安全帶已經係常識。有專家計過，一架重達四萬磅、以時速七十公里行駛嘅旅遊巴，撞車時乘客要承受數百磅力，而安全帶可以抵擋一千五百磅力，足以令乘客免被拋出車外。安全帶被譽為交通史上最偉大發明之一，絕對實至名歸。



講到呢度，有必要捉運輸署班廢官出嚟狂炳。安全帶減低交通意外傷亡率有晒科學數據，偏偏今時今日香港地，相關規管卻係「一國多制」，的士、私家車必須全車安裝安全帶之餘，同時強制乘客佩戴；只要小巴裝咗安全帶，乘客就必須要攬；巴士載客量最大，出起事上嚟亦最大鑊，反而大部分座位毋須安裝，你話係咪荒謬？



最離譜嘅係，運輸署官僚見到棺材都唔流淚，舊年年頭大埔發生巴士翻車慘劇，去到年尾又有員工巴士同的士互撼，兩宗意外共造成逾百人死傷，對於市民要求巴士強制安裝安全帶嘅呼聲一浪高於一浪，官老爺借咗聾耳陳對耳，一時話乘客未有使用安全帶嘅習慣，一時話要考慮巴士公司成本效益，總之拖得就拖。至於獨立委員會提出嘅另外四十多項建議，包括巴士監察及控制系統同限速器等，話就話分階段試驗，但以官老爺拖拉成性嘅作風，不知何年何月方可落實。



冇錯嘞，相對於乜儀器物儀器，安全帶花費較少兼夾安裝方便，至於「習慣」嘅嘢，培養嘅啫，曾幾何時，香港公務員隊伍享譽全球，點知回歸後愈嚟愈廢，表現一蟹不如一蟹，市民整整吓咪又係見怪不怪。有人踢爆巴士公司嫌政府資助不足，將加裝安全帶列為「次優先」，如情況屬實，咁運輸署班官返鄉下耕田都得嘞。兩間巴士公司飛擒大咬加價你哋攔唔住，增加安全投資你哋又叫唔郁，試問有何存在價值？



所以話，安全帶雖可保命，哪堪廢官僚殺人。面對馬路如虎口，市民出行惟有自己醒扒，打醒十二分精神！