最近給美國一所大學的碩士生演講一帶一路的發展，準備的教材迴避了對美國的批評，因為過往給美國大學師生演講有關中國的發展，一觸及美國的政策與作為，他們都不能接受對美國的批評和不同意見，連大學教授也如是。今次應一個朋友邀請，勉為其難，心理上也有所準備和警戒。



演講中途有學生便問，為甚麼省略了美國的因素。其實我是從歷史發展走勢來談一帶一路倡議對絲綢之路的恢復，他們問的是冷戰時美國的作為。而在答問之中，我感覺到這幾十名師生與之前的有大不同，他們不諱言美國的問題，對一帶一路發展也有自身的感受見解，與美國媒體一面倒的批評不同。其中不少學生來自發展中國家，可以結合這些國家的情況來提問題，也用這些國家的經驗來理解我的講述。



在約三小時裏，我講的不足兩小時，其餘都是發問與對答。他們反應積極主動，提的問題鮮明和關鍵，我暢所欲言指陳美國的不是，但更主要的是把國際發展的複雜因素鋪陳，比起在港任何的演講都更為暢快。美國的師生事後感謝我，認為獲益良多。



從奧巴馬到特朗普政府，一是因美國在外的無理侵略和攻擊別國，引起國人的反思。二是特朗普的胡作妄為使更多的人、特別是大學裏的師生和涉足國際經貿的從業員不滿政府。部分媒體把美國政府的醜陋言行暴露，有利美國社會看清真相。隨着美國霸權衰落，美國社會在變。能否使美國從良？仍難以樂觀。