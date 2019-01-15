解放軍中將何雷在國務院新聞辦記者會上表示，大陸將來迫不得已使用武力解決台灣問題，也會以最小的損失和代價、最少的傷亡贏得完全統一，惟極少數的「台獨分子」會是「必懲戰犯」。



記憶中，這是解放軍高級將領在「國家級記者會」上，對「台獨」發出的最嚴厲「動武」警告，將以「戰犯」嚴懲「台獨分子」。當年依附於日寇侵華的「滿洲國」漢奸頭目和「汪偽政府」的漢奸頭目，都受到戰犯懲處。今天，與「外部勢力」相勾結、分裂中國的「台獨分子」當然也難逃此等嚴懲，他們對中華民族犯有同樣的重罪——漢奸賣國罪、分裂國家罪。



當年懲處「滿洲國」、「汪偽政府」、「華民自治政府」漢奸頭目，是在日寇投降、戰爭結束之後宣布名單的，今次想必有所不同，要在解放軍「迫不得已」武力粉碎「台獨分子」之時，就將「台獨戰犯」的名單昭告天下，要讓這班「有賊心、有賊膽，但是沒有賊能力、賊手段」的當代漢奸早些知道自己的可恥下場，以寒眾嘍囉之膽、以滅「外部勢力」之氣，促使「以最小的損失和代價」贏得反分裂、謀統一之戰也。



北京推出「和平統一」方針解決台灣問題已四十年，兩岸形勢循兩條線發展，一條是和平發展，兩岸經貿、文化、朝野溝通、交流往來頻密；一條是台獨分裂勢力冒升坐大，台灣社會的政治走向不是要「統」、而是要「獨」，北京釋放的「和統」善意和優惠大禮，並未得到相應回報，反而被「台獨」分裂勢力從兩方面蠱惑煽動台灣民眾作出錯誤「判斷」：一是北京和統及送禮是要吃掉台灣；二是北京懼怕老美，只能用和統、不敢用武統，台灣只要拒絕和統，就能永保台灣「獨立」成功，中共沒啥辦法。然而，這個自欺欺人的算盤，就快打不響了。