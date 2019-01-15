「長者」的定義是甚麼？六十歲？六十五歲？七十歲？港府從來沒有一個明確說法，以致安老政策混亂不堪。一般打工仔包括公務員退休年齡是六十歲，但六十五歲才可領取長者卡及醫療券，而申請毋須經濟審查的生果金更須七十歲，標準不一，令人無所適從。難怪當局將長者綜援申請門檻由六十歲提高至六十五歲，引發激烈爭議，並受到建制派及反對派一致反對，更由福利政策演變成政治事件。



收緊長者綜援申請門檻本不是甚麼大事，受影響人數不多，涉及金額也不多，但觀感上卻很負面，甚至惹來「孤寒」罵名，可謂弄巧成拙。當局辯稱綜援政策需配合延遲退休年齡，惟在一般市民看來，這分明是嫌貧棄老。港府年年有餘，財政豐厚，根本不差這點錢，何必跟市民斤斤計較？香港安老政策天殘地缺，當局拒絕推行全民退休保障制度，還要跟長者過不去，這不是刻薄寡恩又是甚麼？



最不可思議的是，當局將相關政策與去年的財政預算案綑綁，如今林鄭月娥反過來嘲諷立法會議員出爾反爾，不僅惹怒了反對派，連建制派也得罪了。建制派為政府護航本來無話可說，但被林鄭出賣並擺上枱，變成有辱無榮，裏外不是人，心裏的不滿可想而知，下次誰還願意為政府護航？



都說港府高官「離地」，確實不假。他們高薪厚祿，優哉游哉，既不知民間疾苦，更不知貧窮長者難處。健全成人綜援和長者綜援每月相差一千多元，為了這點錢而鬧得滿城風雨，值得嗎？