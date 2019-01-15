港府收緊長者綜援門檻鬧得滿城風雨，反對派固然反對，建制派亦深感被出賣而忿忿不平。林鄭在議事堂上直指虐老政策「得到議員批准㗎」，現在才要求撤回「好驚訝囉」，明寸建制派。觀其一副不將人放在眼內的囂張架勢，跟愛將鄭若驊向記者反白眼有異曲同工之妙，底氣究竟從何而來？



眾所周知，虐老政策之所以過關，全因港府去年將之與財政預算案綑綁，議員贊成預算案即等於贊成收緊長者綜援。一眾建制派慘被擺上枱，有的歸咎於港府出陰招、屈議員；有的承認當初睇漏眼；有的則大義凜然聲稱，不想政府陷入財政懸崖才含淚投票，總之苦衷一大籮。經一事、長一智，事後有人揚言會對港府將來的議案「驗屍咁驗」；有人則拿「三隧分流」開刀；有的則暗示會留難即將發表的財政預算案。講到義憤填膺的模樣，問題是做得到嗎？



保皇是建制派的天職，只要阿爺一吹雞，即使萬分不情願都要歸隊，這是林鄭的底氣所在。在重要的議題上，建制派即使再不滿林鄭，也是不敢玩嘢的，拿「三隧分流」開刀，皆因此議案無關宏旨，而且得不到主流民意支持，但他們真敢否決財政預算案嗎？大家心中有數，林鄭更是清楚不過。明乎此，林鄭百般討好反對派的理由便不難理解，一來她也是港英餘孽，雙方同聲同氣；二來世事萬物，未到手皆是最好的，一旦得到手就一文不值，道理跟追女仔一樣，建制派有辱無榮何足為奇。