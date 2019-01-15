香港的野豬大量繁殖，時不時走出山林，招搖過市，對居民構成一定威脅，因此有人建議為野豬引入「天敵」，聽起來似乎有道理，其實是書呆子之見。能克制野豬的只有獅虎狼豹等大型肉食動物，但在香港這個人口密集的小地方，那不是自己找死嗎？



說起動物「天敵」，莫過於是人類，而在中國尤其廣東人則是「天敵中的天敵」。澳洲袋鼠、泰國鱷魚，都大量出口中國市場；北歐丹麥的海灘生蠔為患、德國萊茵河大閘蟹氾濫、美國水域被亞洲鰱魚佔領，最終都是靠中國人的肚皮一一將之解決。前些年湖南省旱災田鼠為患，網民建議邀請廣東勇士前往就地食之。所以，只要開動中國人的胃口，沒有甚麼動物過剩的問題解決不了。



有人建議，香港可圈養野豬，成為肉類來源之一。事實上野豬肉不僅味美，而且有健胃強身之效，是食補的好材料。眼下內地豬瘟氾濫，香港圈養野豬可為消費者提供另一個選擇。再說香港本就是美食之都，若在野豬肉方面多作開發，即可成為一種旅遊資源，吸引老饕品嘗。



與其指望用避孕藥、絕育手法控制野豬繁殖，不如指望中國人的好胃口；與其將野豬殺之了事，不如有效利用資源。怕就怕，港府官僚人頭豬腦，連養豬都不會。對了，說港官人頭豬腦，一定是侮辱了豬的智慧。