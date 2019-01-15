民心布局常變動，為政者未必要時時遷就，但又不能老是違背，有時是可逆，有時不可逆，在上位者就要懂得替民意把脈。但特區政府在這方面的功夫拙劣，去年一錯，今年恐怕會再錯。



筆者過去不贊成動輒向市民派現金，但去年一反常態，本欄在財政預算案公布前連續兩天，向財政司司長陳茂波作「緊急呼籲」，叫他撫順民情，應馬上宣布派錢。原因無他，你會感覺到香港其時群情洶湧，幾乎眾口一詞，都希望政府能慷慨解囊。民情去到這個地步就叫不可逆，否則定會碰得焦頭爛額。



奈何財政司司長陳茂波政治敏感度低，完全掌握不到民意力度的強弱，公布的預算案堅持不解慳囊，結果自然導致民怨沸騰，對政府的批評鋪天蓋地，逼得他立即退讓，要慌忙推出另類的派錢計劃。



不懂掌握民意的為政者就會弄得如此狼狽、如此貽人笑話。民意是如何體察的？以往的父母官只消走到大街小巷，聽聽百姓論時政的話頭話尾，再看看論者的眉梢眼角、神情聲貌，自然就可以對群眾的心態了然於胸，有時效果更勝科學的民意調查。譬如市民在問卷上剔「反對填海」一欄，但他是姑且反對，抑或誓死反對，之間差別甚大，在一般民調上是反映不出來的。民調不能得知受訪者的情緒，須憑鑑貌辨色判斷出來，所以昔日不少父母官都愛親身去了解民情，而非仰仗機械式民調。



如今特區政府正打算把申領長者綜援的年齡下限，由六十歲提升到六十五歲，這就是一項悖逆民意、而且會強烈牽動市民情緒的事，切不可為之！我說出來已算是盡了言責，信不信就由管治班子自己決定好了。