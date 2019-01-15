中央舉行國家科學技術獎勵大會，由此顯示無論國際形勢如何變幻莫測，中美貿易戰如何發展，都無法阻礙中國走向科技強國之路。



今次科學技術獎勵大會，三位香港科學家李金豹、夏勇、丁曉利作為參與人與內地科學家共同合作，分別獲得二○一八年度國家自然科學獎二等獎、國家技術發明獎二等獎以及國家科技進步獎二等獎。



實際上，香港科學家在過去五年共獲得國家科技獎勵三十三項，其中包括國家科技進步特等獎和國家自然科學一等獎，例如唐本忠、支志明等學者曾獲國家自然科學獎一等獎。香港科學家為國家在航天事業、高鐵建設等領域取得重大科技突破，作出重要貢獻。



香港多所大學排名全球百強、亞洲前十，擁有國家兩院院士四十四人，共有十六間國家重點實驗室、六間國家工程技術研究中心香港分中心獲國家科技部批准在港成立。香港在基礎科學和原始創新方面，走在世界前列。在人工智慧、醫藥、金融、智慧城市等方面的創新技術也有優勢。



國家主席習近平已親自批示，支持香港成為國際創新科技中心。科技部、財政部因應指示，宣布讓香港高等院校和科研機構參與「中央財政科技計劃」，獲批項目的經費將跨境撥付到港。



香港應把握創科發展機遇，發揮自身的創科優勢和把握大灣區的協同機遇，將中央的支持轉化為推動創科發展的動力。