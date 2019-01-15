中國社科院研究機構早前發布的「國家中心城市指數」，廣州在國家交通中心指數排行榜名列全國第一。近年廣州的發展突飛猛進，與交通的發達應有很大關係。有論者說，以杭州為例，在二○一八年中國民營企業五百強名單中，這座城市佔三十六家，作為二線城市，其大企業總部甚至高於一線城市廣州。有形容杭州是個低調的城市，這裏藏着大量行業地位領先卻異常低調的「隱形冠軍」。



然而，實情是杭州對周邊區域的產業外溢效應不如廣州。「外溢效應」又叫「外溢效果」，指某一個事件或行為出現，往往會影響到其他事務的發展。究其因，很大程度在於杭州大企業有明顯的互聯網化和金融化趨勢。相對於廣州的大企業則更加傳統：汽車、日用品、醫藥等，它們的外溢效應更強，對周邊的產業效應也愈來愈明顯，論者指這是廣州城市「東進」策略的經濟支撐和現實基礎，並非沒有道理。



去年十一月，廣州的東進戰略迎來新的里程碑，即《中華人民共和國政府和新加坡共和國政府關於中新廣州知識城升級合作的框架協議》正式在新加坡簽訂，這意味中新廣州知識城已上升為國家級雙邊合作項目，雙方將積極拓展在科技創新、人工智能、智慧城市等領域的合作。有人感嘆：香港不如深圳，如今竟然敗給廣州！「香港敗給廣州」，好出奇咩？



看官，除了上海、北京經濟總量早就超越香港，深圳和廣州也後來居上，其他如重慶和天津則亦步亦趨，千帆競發，唯獨香港逆水行舟，「香港速度」不見了，香港大型基建的醜聞更是層出不窮，過去香港的優勢和領先地位，自回歸後竟一去不返，甚且相形見絀，你話心唔心翳？鬼咩！回歸後司法不公、法治淪喪，「賣港有獎，愛港要罰」，人心未曾回歸，冇凝聚力，你話香港點會有運行？