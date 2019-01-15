美、墨邊境圍牆導致聯邦政府局部停擺，已打破美國史上最長紀錄，再次凸顯美國政黨惡鬥之荒謬。事實上，圍牆之爭總有落幕的一天，關鍵只是總統還是民主黨先行讓步，反而另一場即將上演的共和、民主兩黨大撕咬，影響更深遠，而且在可見的將來，還會隔三差五上演，那就是聯邦最高法院大法官的任命。



共和黨在中期選舉中擴大了參議院的議席優勢，其中最大的武器就是通過總統提名的最高法院大法官的人選。偏偏在這節骨眼上，現年八十五歲的自由派大法官金斯柏格健康傳出警號，繼早前摔倒骨折後，又進行肺癌手術，能否繼續供職，備受各界關注。特朗普的盟友、參議院司法委員會主席格雷厄姆在接受媒體訪問時，難掩如獲至寶的興奮，矢言將不惜一切任命另一個保守派大法官。



雖說美國制度行政、立法、司法三權分立，法官當然可以裁定行政部門違憲，從而加以制衡，但人同此心，心同此理，大法官由總統親自「金榜提名」，之後「投桃報李」，也是自然不過的事。就以卡瓦諾為例，之前飽受性侵醜聞困擾，最終得以在參議院千辛萬苦過關，這乃總統以至整個執政黨力撐的結果，假設「通俄」調查對特朗普不利，後者「鋌而走險」自我「豁免」，到時卡氏將採甚麼立場？當然，卡氏也可以辯解，對總統行政權力從寬解釋，是其一以貫之的法律觀點，有大量學術論文案可稽，而非法律政治化的結果，但有人會信嗎？



不過話又得說回來，共和黨「霸王硬上弓」，吃相固然難看，但某程度也是民主黨種的果。奧巴馬第二任期末段，民主黨參議院領袖將大法官同意票數由三分二改為過半多數，如今風水輪流轉，自己被「回力鏢」所傷，能怪得了誰？