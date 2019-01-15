港府執意收緊長者綜援申領年齡門檻，社會輿論一面倒鬧爆。林鄭這邊廂企硬堅拒撤回虐老政策，另邊廂卻稱可以撤回政府建議規定業主只可申請一個物業獲差餉寬減的方案，嫌貧棄老，莫此為甚。



當然，特區政府內既有「樓王」，又有人搞劏房，甚至還有不心足要大搞僭建者，議會內亦不乏同時擁有多個物業的既得利益人士，收緊差餉寬減門檻即是動權貴的蛋糕，也是搬石頭砸自己的腳。政府要慳錢就向社會上的「下流老人」開刀好了，別忘了七老八十、日做十幾粒鐘執紙皮及汽水罐的長者，在特首選舉委員會內並沒有票。因此，港府會關心長者福利，重視安老政策才怪。



港府對長者刻薄寡恩已夠無恥，林鄭還要滿口大道理，搬出人口老化，認為各界將六十歲人士定義為長者，看法與社會脫節，簡直是欲卸之責，何患無詞。與其聽林鄭亂噏，倒不如翻查世衞二○一六年《關於老齡化與健康的全球報告》對老年人的定義：「年齡超過出生時平均期望壽命一半的人。」世衞與林鄭之間，誰更可信，你說呢？



林鄭說六十至六十四歲仍有工作能力，卻將社會絕少給予長者工作機會、長者健康狀況各有不同的問題避而不說。為踢走安老包袱無所不用其極的她，何不將早前一名年近百歲的婆婆，一炮過以約一千五百萬元買樓也拿來說事，從而指出各界以為長者年老無依，這看法與社會脫節。



雖然長者綜援新制實施後，六十五歲以下人士可以轉為申領成人綜援，但每月將少收逾千元。既然林鄭那麼喜歡以自己也年過六十歲來大發偉論，何不就從下月一日起，人工也少收三分之一，這才叫以身作則。