港府收緊申領長者綜援合資格年齡，事件引起全城鬧爆，勞工及福利局局長羅致光昨首現身解畫，死撐政策不實施接近不可能，又聲言政府非「靜英英」情況下推行政策。由此觀之，政府高官的說法基本上把事緩則圓的空間「封死」，亦拒認今次做法有問題，反映政府關懷長者的說法響亮，實際上卻予人不近人情，向長者「開刀」的形象。



政府在長者綜援風波事件企硬，也許有管治威信的考慮，但政治就是一場長期戰役，今次企硬注定有「手尾跟」，因為區議會選舉將在今年進行，各黨派的「米飯班主」即是選民，而在好言相勸都不得要領下，建制派或與泛民走在一起，聯手在長者綜援風波逼政府讓步，以向支持者交代。



外界一般預期，長者綜援風波最少會波及三大議題，即下周討論的三隧分流無約束力議案、下月底財政預算案，以及預料今年上半年闖關的明日大嶼前期工程撥款。正所謂經一事長一智，建制派經此一役，對於「魔鬼在細節」這五個字必然深有體會，今次三隧分流議案就是原則表態，支持後會否落得與長者綜援同樣下場，遭到當局隨意解讀，這個心理關口不得不防；再者，建制派主導的多個地區對於三隧分流方案有「未見其利，先見其害」的鬱結，政府想以地區民意反壓立法會的如意算盤，似乎不甚奏效。



至於一年一度的預算案，政府要有心理準備面對漫長的審議階段，因為俗語說「見過鬼都怕黑」，建制派除非想「政治上自殺」，否則不可能自閹監察權，取而代之是對預算案總目及分目「驗屍咁驗」，寧可「有殺錯無放過」，以免落得議員監察不力的罵名。



一句到尾，政府在長者綜援爭議企硬，隨時「贏粒糖輸間廠」，觸發包括建制派在內多黨派議員在議會與政府「玩鋪勁」，政府到時才醒覺要撲火，一切已是太遲了。