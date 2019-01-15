中共總書記習近平一月二日高規格的對台灣「促統談話」，是中共藉由高舉中華民族偉大復興，在「習近平新時代中國特色的對台政策」指導原則下，加強「和平統一」的步伐，使習近平有機會成為結束台灣海峽兩岸分治，促成中國統一的「巨人」，奠定習近平「超鄧（小平）趕毛（澤東）」的歷史地位。毛澤東「站起來」、鄧小平「富起來」，又怎及得習近平的「強起來」再加一個「統一中國」呢？



一九七九年元旦《告台灣同胞書》宣示中共「和平統一」的立場，一九八一年九月底，人大委員長葉劍英提出「國家實現統一後，台灣可作為特別行政區，享有高度的自治權，並可保留軍隊……台灣現行社會、經濟制度不變，生活方式不變，同外國的經濟、文化關係不變。私人財產、房屋、土地、企業所有權、合法繼承權和外國投資不受侵犯」。一九八二年一月，鄧小平更進一步表示：「『一個國家，兩種制度』，兩制是可以允許的，他們不要破壞大陸的制度，我們也不要破壞他那個制度。」此次習近平在紀念《告台灣同胞書》四十周年大會上發表的五點重要講話，基本上是承襲了中共四十年來一貫的「和平統一，一國兩制」政策方針。



當前的台灣海峽兩岸政經實力的差距不斷擴大，中共領導人睥睨天下，志得意滿，不可一世。習近平在中共建黨九十八周年，和中華人民共和國建國七十周年的二○一九年年初的「對台促統」講話，中共宣傳機器豈可輕忽，全國人民又豈能不學習？



《人民日報》一月三日除刊登以題為《推進祖國和平統一進程的重大宣示》的「社論」，同日「新華社」也刊登題為《為民族復興、祖國和平統一而共同奮鬥》的評論員文章。大陸各涉台單位已經開始全面學習習近平的講話，並預定在一月底或二月初召開的二○一九年對台工作會議「交代學習心得」。



「習五點」全文四千多個字中，「統一」兩個字出現四十六次，提到「民族」共三十四次、「台獨」八次、「一國兩制」六次。而提到「九二共識」只有兩次，但最引起台灣朝野關注的是習近平談到「九二共識」時說：「中國大陸將秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的『九二共識』」，竟然把「九二共識」等同「一國兩制」。



此外，習近平又表示願意和台灣政黨、團體就和平統一進程的有關問題，展開對話溝通，並提出「探索一國兩制的台灣方案」，「在堅持『九二共識』、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」習近平這番具「新意」和「創意」的向台灣「招降」的談話，執政民進黨和在野國民黨當然不會表示歡迎，兩黨雖然「九二共識」無共識，但是堅拒「一國兩制」則立場一致。



中共不可能不知道台灣朝野政黨與主流民意對於「一國兩制」的負面看法。台灣的民主政治漸趨成熟，在一個言論自由的多元化國度，如果沒有具民意基礎的政府授權或者公民投票，任何涉及台灣前途歸屬的制度設計與安排，幾乎毫無實現的可能性。



所以，中共的「統一緊迫感」也許可以訴諸民族主義情緒不斷宣示，但是絕對不能昏了頭，「和統」不成搞「武統」！至於台灣方面，朝野兩黨不必也不應對「習促統」反應過度，乃至藉「九二共識」的爭議操弄統獨意識形態，互相攻訐，敵我不分，亂了陣腳。