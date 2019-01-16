世界視線：扭扭擰擰脫歐　日落帝國蒙羞

小時候玩包剪揼遊戲，事先聲明一局決勝負，常常有人不忿氣要再來一回，想不到當年的日不落國，如今竟也像小孩子般撒賴。說的是過氣大國英國，二○一六年六月全民公投決定脫離歐洲聯盟，與歐盟協議今年三月為期限，現在脫歐在即，國內仍出現極大阻力。公投在法理上沒有約束力，英國最高法院裁定脫歐協議須經國會通過，協議草案周二晚在國會下議院表決，首相文翠珊打定輸數，坦言草案通過機會微，缺乏協議「硬脫歐」不可行，米字旗可能要繼續「歐」一段時間。



歷史上，英國對歐洲的態度就是這樣扭扭擰擰，欲拒還迎。二戰後英國家道中落，依然自命貴族，不屑與歐洲大夥兒為伍，遲遲不加入歐洲經濟共同體（EEC），之後覬覦西歐經濟發展潛力，三次申請入歐，一九七三年如願，卻又放不下身段，感到處處受制，迅即想「悔婚」，短短兩年即搞公投，結果票數不夠，脫歐不成。歐盟成立後，英國繼續貌合神離，拒絕加入歐元區，歷任首相把「脫歐」、「留歐」當政治籌碼，近年歐洲經濟危機及東歐移民問題日益嚴重，英國又開始嫌歐盟負累，前任首相卡梅倫要兌現競選承諾，搞出公投脫歐這個爛攤子，轉手交給保守黨黨友文翠珊。



民主本來就是少數服從多數的遊戲，世界各地的民主派都把公投當作撒手鐧，重要課題都嚷着公投說了算，英國好不容易四十年後再來一次公投脫歐，逾七成選民投票，脫歐派以數個百分點取勝，留歐派理應願賭服輸。文翠珊近日為脫歐草案拉票疲於奔命，重申公投是國民意願，在野工黨及部分保守黨議員卻不買帳，脫歐協議很大機會不獲通過，有政客甚至鼓吹再次公投。賽果不滿意便喊重賽，這和甚麼樂壇頒獎禮季選、月選去到年選有何分別，公投意義何在？



英國多年來對歐盟始亂終棄，還想吃回頭草，歐盟受夠了，堅拒重開談判，暫時延長脫歐期限已算仁至義盡。英國首相對國民疾呼草案否決是民主災難，人必自侮然後人侮之，英國扭擰脫歐，不但自己蒙羞，更讓西方民主再次出醜。