產評：華府關門礙統計　幣策失誤禍全球

美國政府局部關門已創下史上最長紀錄，總統特朗普與民主黨就墨西哥邊境圍牆問題仍未達共識，已對實體經濟帶來負面影響，數據統計更被迫暫停，勢阻礙聯儲局利率決策，為政策失誤埋下伏筆，全球經濟更添不明朗。



據悉，目前美國商務局已被迫關門，這部門正正是發表經濟報告最多，備受經濟學家、企業，以及投資者注視的部門之一。由於公務員停止辦公，相關的經濟數據將繼續延遲發布，使外界難以評估美國經濟狀況。



以目前形勢來看，如果政府停擺持續到一月底，有關零售銷售、新屋動工、耐用品、經濟增長、個人收入和支出等數據也可能會延遲發布。由於聯儲局將於本月底舉行議息會議，官員們屆時若沒有上季經濟增長等重要數據作參考，很難對政策前景着墨，市場人士亦難以對加息前景作出估計。



更甚的是，就算政府停擺在短期內獲得解決，各部門都需要數月時間，才能完全恢復正常數據採集。回顧一三年那次政府關停十六天，令市場質疑隨後幾個月重要經濟數據的準確性。一旦如此，聯儲局在上半年很難貿貿然加息，甚至會耽誤減息時機，造成貨幣政策失誤的可能性增加，後果禍及全球。



難怪聯儲局前主席耶倫近日坦言，憂慮今年全球經濟增長放慢，要令低利率維持更長時間，甚至很可能已在上月見證了本輪加息周期的最後一次加息。



事到如今，對於向來不主張加息的特朗普而言，可謂求仁得仁。事實上，他明知建邊境圍牆會受到極大阻撓，也揚言要不惜一切代價，其人老謀深算，建牆可能只是故弄玄虛，背後或要藉這短短數十天，換來最少半年不加息，甚至兩全其美，既能建牆實現競選承諾，壯大聲威，又能阻止聯儲局逆他意而行，須知道今次政府停擺是夾雜着聖誕新年假期，已將影響減到最低。雖然評級機構標普近日估計，美國因政府停擺錄得的經濟損失已達36億美元，估計再過兩周，將達60億美元，超過建牆的57億美元撥款，但若計及聯儲局被迫延遲加息，特朗普這條數可能超值。



誠然，在不少人眼中，特朗普是不按章法而行的總統，惟他背後不乏有識之才，至今行為縱然瘋狂，但國家經濟仍未出任何亂子，中美貿易戰亦處於上風，足見他有其策略，底牌不易被揭穿，成功推冧油價就是一例。不過，他兵行險着總有擦槍走火的危機，面對全球眾多不明朗因素，投資者着實需要智慧，別意氣用事。