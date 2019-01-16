正論：假仁假義自作孽　小修小補怎解決

假難民問題嚴重困擾本港，市民固然身受其害，如今連高高在上的司法機構也吃不消，憂慮大量聲請上訴個案遲早壓垮司法系統。早知今日，何必當初！港府一味效婦人之仁，司法屢屢慈悲為懷，結果賠了夫人又折兵，愚不可及。



奇怪的是，就在司法機構憂慮聲請上訴個案太多，令原訟庭、上訴庭及終審庭受壓，要求與律政司磋商適度修例的可行性之際，保安局官員昨日在立法會一個小組會議上卻沾沾自喜聲稱，去年接獲的免遣返聲請個案只有一千二百宗，較前年減少三分之一；待入境處審理的聲請個案餘下五百四十宗，較高峰期大減超過九成；上訴積壓個案只有六千五百宗，相信兩年內可完成處理，公費法律支援亦相應大幅下降云云，言下之意是打擊假難民的措施奏效，與司法機構叫苦連天有天壤之別。



誠然，入境處近年積極處理聲請個案，努力有目共睹，惟現實是兩手難敵四掌，港府長年累月種下的惡果，絕非一時三刻可以消失。可以看見，九成九聲請個案雖然不獲確立，但絕大部分會提出上訴，再被拒時會提出司法覆核，上訴至終審法院更非鮮見。數字最能說明問題，司法覆核許可申請由四年前約一百宗激增至去年三千宗，增幅達驚人的三十倍，已明顯影響司法機構處理其他民事案件，簡直牽一髮動全身。



儘管港府提出收緊《入境條例》，包括限定免遣返聲請人須在三個月內提交聲請；加強入境處的遣返及羈留權力；將打黑工的監禁期提高至三年；加大對僱用非法打工者的處罰力度，由最高罰款三十五萬元及監禁三年，增至罰款五十萬元及監禁十年等，動作不可謂不大，奈何治標不治本，只要假難民仍可獲發行街紙進入市區，打黑工、姦淫擄掠、食大茶飯等亂象便不可能禁止。更何況，本港有不少偽道德政客，為撈政治資本，大力炮轟港府不人道，胡亂指摘揭露假難民亂象的正義傳媒種族歧視，港府以為單靠修例就能解決問題，最怕連立法會一關都闖不過。



更不可不提，司法高舉人權大旗，善心氾濫，同樣起了助紂為虐的作用。有一宗經典案例是這樣的：一名南亞假難民九二年首度來港，多次因逾期居留及犯法被判罰款、監禁並遣返，但到了○五年，他再度因觸犯入境條例而服刑，當入境處準備遣返他之際突然提出免遣返聲請，並申請司法覆核挑戰入境處「非法拘留」，即使入境處贏了多場官司，終院最終竟推翻下級法院決定，判入境處須就「非法拘留」向該名聲請者每日賠償一千元。自此，假難民用公帑打官司賴死不走博人道賠償的事例不勝枚舉，埋下無窮後患。



由此可見，假難民之禍是一場共業，由港府到偽善政客再到司法機構，沒有一個是無辜。當局如今擺出「昨非今是」的模樣，不僅姍姍來遲，更是自欺欺人。總而言之，港府一日不退出禁止酷刑公約或重設禁閉營，香港無日安寧。