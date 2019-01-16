功夫茶：民望直下三千尺　庇奸護淫玉九孫

篤篤篤篤撐，各位看官，功夫茶今日要唱衰嘅主角，就係廢官人辦律政司司長鄭若驊喇。提起呢件令市民怨氣爆燈嘅奇葩，真係佢唔覺阻碇，市民都嫌佢眼冤，事關阿姐佢嘅民望再創新低，長墊司底，再係咁掗住個位唔走，全港市民實畀佢激到反白眼都似。



嗱，最新公布嘅民調顯示，出咗名「墊司底」、「墊官底」嘅鄭若驊，民望再次包底，市民對佢嘅評分較上次調查跌六點七分，只有三十點四分嘅恥辱性分數，唔止創上任一年以來新低，反對佢出任司長嘅比率仲高達五成九，被列為「表現失敗」。好心喇，鄭若驊喺過去十二次民調中，每一次評分都低過五十，點止表現失敗咁簡單，直頭係爛泥扶唔上壁，令香港法治招牌蒙羞，唔使等年廿八洗邋遢，家陣就好應該將佢掃地出門喇，係咪咁講先？



不過市民就話眼睛係雪亮啫，鄭若驊對自己嘅問題視而不見嗰度弊。睇佢日前出席法律年度開啟典禮，竟然夠膽死自吹過去一年捍衞法治不遺餘力，工作取得良好進展，真係人唔笑狗都吠。試問有邊個唔知律政司過去一年庇奸護淫出盡奶力，正經工作錯漏百出先得㗎？難為阿姐佢以醜為美，自賣自誇，唔怪得被立法會議員踩場抗議，話要喺莊嚴嘅典禮上揭穿佢嘅荒誕喎。



咁又係呀，鄭若驊沒有最荒誕，只有更荒誕，一上任即被踢爆大宅僭建唔在講，早排仲僭建檢控新準則，話案件不涉及律政司人員就不必外聘獨立法律意見喎。有呢個亂咁嚟嘅司長做壞榜樣，難怪律政司連「不誠實取用電腦」嘅法例都可以錯誤理解，低級錯誤屢犯不改，畀高院鬧爆喇。



最離譜嘅係，鄭若驊大搞包庇權貴、姑息漢奸、特赦自己嘅把戲，以「證據不足」放生漢奸黎政治黑金案已令人眼火爆，點知梁振英UGL案又以同樣理由唔起訴，甚至連自己大宅僭建都夠膽死放生，反觀證據確鑿嘅漢奸黎恐嚇東方報業記者案，拖延逾十九個月都唔提告，簡直荒天下之大謬。上樑不正下樑歪，司長帶頭應告唔告，班細嘅咪有樣學樣囉，律政司喺一宗涉及假文件借貸嘅財務詐騙案中亂發免予起訴書，被主審法官直斥「檢控醜陋，香港淪落」，你話醜唔醜吖。



律政司司長知法犯法、其身不正，短短一年就搞到香港禮崩樂壞，法治倒退，民意要求呢位「民望直下三千尺，庇奸護淫玉九孫」嘅司長快快落台，唔係無的放矢㗎，最怕鄭司長恃住有頂頭上司林鄭包庇，死都要喺度磨爛蓆啫。