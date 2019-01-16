神州觀察：殯葬改革不近情　粗暴行政激民憤

內地政府粗暴行政現象普遍，凡事愛搞一刀切，急功近利，動輒下指標、劃死線，只求出政績，不顧現實情況；手段方法既生硬又無情，結果欲速而不達，一些利國利民的政策反招來民怨沸騰，群起抵制，實在值得反思。



貴州都勻市日前爆發官民對抗事件，連日來大批市民上街抗議，且發生襲擊警員、推翻警車等暴力行為，或是憚於當地乃少數民族聚居區，警方暫未有進一步行動。惟本次衝突是因當局強推殯葬改革政策而起，事前既未做民眾思想工作，更發生多宗開棺搶屍、強行火化事件，全不顧民俗禁忌，只怕衝突將持續惡化。



眾所周知，內地近年因強推殯葬改革導致的衝突事件時有發生，像江西、安徽、河南等省的砸棺搶屍、平墳運動皆以粗暴殘忍著稱，不但令死者「不得好死」，更將生者活活逼死。種種不人道行徑一再惹得天怒人怨，卻仍不能阻止一些地方繼續罔顧輿情，踐踏民意，當局的麻木不仁可見一斑。



事實上，殯葬改革亂象只是冰山一角，內地粗暴行政現象早已遍及社會各個層面。河北省早前有民眾以散燒煤取暖而被抓，便是因當局只顧推環保政策而忽略民眾的經濟承受能力所致；當年浙江天台縣足浴店大火燒死十八人，結果連累全城休閒娛樂場所「挖地三尺」停業整頓；北京大興區致十九人死的火災發生後，當局驅趕「低端人口」的方式更令人咋舌，北京市委書記明言要「真刀真槍，刺刀見紅」，一句話就讓成千上萬的民眾在嚴冬中流離失所，徬徨無助。



種種粗暴野蠻行徑的背後，凸顯的是當局的權力任性，以及對民生事宜的炎涼心態。一如正在推行的殯葬改革，本意是為移風易俗，提倡文明節儉，並可騰出土地發展經濟建設，且言明不可強制火葬，畢竟民眾思想轉變需時，但一些地方執行起來卻我行我素，大搞一刀切、運動式管理，或急於求成，或胡亂作為，完全不理民眾感受。



一個不爭的事實就是，在某些官員的眼中，只有政績而無百姓，只有自己的官運前程，而無百姓的利益訴求；群眾「滿意不滿意，高興不高興，答應不答應」，從來不會成為衡量他們工作的標準。面對群眾，他們有的是傲慢無禮、頤指氣使的態度，有的是橫行霸道、為所欲為的底氣，從而讓不少良政最終淪為惡政。



而這樣做的直接後果，就是導致更多的民怨積聚。必須看到，近年官民對立情緒日盛，群體性事件不斷爆發，很大程度是因當局的各種行政失當所致。雖然擁有強大的維穩機器，但人民的力量之大，當局早就領教過，若不能引以為戒，只怕遲早會重蹈歷史覆轍。