香港立《國歌法》引起爭議，批評者提出的意見，多是思想混亂、混淆道理，本是極少數人的無知，或政治上另有所圖，經《蘋果日報》和香港電台的媒體操作，竟在社會裏廣泛散布，意在誤導公眾。《國歌法》一如一般立法，目的是懲治極少數的故意犯法者，不是針對大眾的言論自由。國歌代表國家尊嚴，國民當然要尊重，故意侮辱便是仇恨國家，不是正常守法的言論行為。自由有底線，不是無邊際。



在中小學推行國歌教育，屬公民教育、道德教育的範疇，中小學生愛國愛社會是教育的目的，為甚麼要反對呢？《國歌法》能否促成愛國，在正常人中間可以，在極少數人中因各種原因未必可以；這正如法治教育，不可促使所有人守法。立法的刑罰部分，便是針對屢教不改的極少數人，不讓他們反國家的行為影響社會。香港社會的複雜之處是有上百年英國殖民地奴化教育，但回歸後沒有推行去殖民地化的國民教育和制度改革，一心想投靠外國、不願做中國人者不少，以他們個人的政治選擇和既得利益，抗拒香港的回歸中國，故處處反對修改殖民地制度與文化，捍衞殖民主義。而同情和主張港獨者，其中不乏上層的精英。



愛國不是利益，不能因愛國有利或國家給予好處才愛國，這是沒有道德感、唯利是圖之輩所為。在香港，難以期望這極少數人也愛國，他們在任何情況下依然是仇恨國家，因此政府要立法，如《國歌法》等，禁制他們反國家的言行。