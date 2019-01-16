一九八一年的「葉九條」中，北京提出和平統一台灣時，有一個十分「優厚」的條件，那就是台灣成為特別行政區、高度自治後可以「保留軍隊」。三十多年後，習近平再講這個問題時，已絕口不提保留軍隊，而是明確強調要在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，商討「台灣同胞的社會制度和生活方式」得到「充分尊重」。北京的這個轉變，是「認知糾偏」，重新審視了歷史教訓，回到正途。



當年解放軍大軍壓境，在殲滅了部分西藏舊軍隊之情勢下，通過與西藏統治階層談判，「和平解放」了西藏。西藏實施高度自治，保留原有社會制度和生活方式不變，並「保留了西藏舊軍隊」。結果幾年後，在美英外部勢力的煽動、策劃、支援下，西藏統治階層發動了武裝叛亂，分裂中國，企圖藏獨。



朝廷平亂後，《人民日報》發表文章《西藏的革命和尼赫魯的哲學》，提到武裝叛亂：「在西藏，由於那裏的大農奴主的統治在和平解放的過程中沒有受到變動，他們仍然能夠利用合法地位指揮保衞農奴制度的舊藏軍、康巴叛匪和其他反動的政治機構，並且繼續跟一些外國干涉者相勾結。因為這樣，在那裏不但沒有進行改革，而且還能夠發動這一次的叛亂。」文章註明「根據中共中央政治局擴大會議討論寫成」。可見，保留西藏舊軍隊、西藏統治階層還能合法指揮這支軍隊，此乃中共已清楚明白和總結了這是發生西藏武裝叛亂的重要原因，這個教訓相當慘痛。可惜事隔二十多年後，朝廷似乎淡忘了這個教訓——「葉九條」中要讓台灣保留軍隊！



毛皇帝說過，歷史的經驗值得注意，一個路線、一種觀點，要經常講，反覆講，只給少數人講不行，要使廣大群眾都知道。是的，西藏的教訓不能忘，「葉九條」的疏忽要改。