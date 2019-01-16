中國是一個擁有近十四億人口的大國，家底薄弱，起步較遲，發展不平衡，貧富懸殊成為老大難問題，扶貧脫貧更是艱巨工程。改革開放四十年來，中國貧困人口減少七億多，這無疑是一項驕人成績，但與此同時，扶貧過程中也出現不少問題和亂象，扶貧變扶貪的怪事層出不窮。



日前內地媒體揭露山西隰縣數百名貧困戶擁有私家車，有的更是歐洲進口高檔車，有的甚至坐擁五部名車。當地扶貧開發中心工作人員聲稱有車未必不符合貧困戶條件，這分明是自欺欺人，有車當然不是評定貧困戶的唯一標準，但眾多貧困戶擁有私家車而且是進口高檔車，明眼人都看得出當中必有蹊蹺。實際上，假冒貧困戶騙取扶貧資金的現象早已屢見不鮮，以上例子只是冰山一角而已。財政部數據顯示，前年全國各地成功追回七億三千萬元遭人虛報冒領和擠佔挪用的扶貧資金；而國家審計署抽查扶貧資金七百三十多億元，其中問題資金就達七十多億元。



扶貧資金有如巨大肥肉，人人都想分一杯羹，有的地方甚至因為被納入貧困縣而大肆慶祝，成為一時笑談。貧困並不是甚麼光榮的事，但對許多地方官而言，戴上貧困帽子就意味着有油水可撈，難怪他們趨之若鶩，將貧困當成一種「政績」來炫耀。不以為恥反以為榮，正是當今社會道德淪落的標誌。中央全力實施精準扶貧及脫貧，確保明年消除絕對貧困，無疑決心很大，花錢不少，怕只怕最後又是養肥了那班貪官。