分久必合、合久必分，歐盟也莫能例外。歐洲議會選舉五月舉行，上屆還是萌芽階段的民粹主義、疑歐派、反歐洲一體化羽翼已豐，隨着法國極右的瑪琳勒龐率先宣布帶領黨員參選，矢言挑戰馬克龍的全球一體化和精英主義，意味這場選舉將是兩大意識形態之爭，有人形容「選民將親手把民粹木馬塞進歐洲議會」，雖不中亦不遠。



民粹主義、孤立主義近年大行其道，美國選出特朗普、英國脫歐公投、西班牙加泰獨立公投、意大利由疑歐派組成政府並將歐盟稱為敵人、匈牙利總理揚言不希望由德法領導歐盟等等，在在顯示反一體化的勢頭正盛。其實這也沒有甚麼好奇怪，歐洲被「左膠」把持多年，這些人滿口仁義道德，一味政治正確，逐漸演變成違反人性的「另類霸權」，歐盟決策的合法性由是備受質疑。



例如○八年金融危機，歐盟要求債務深重的成員國厲行苛刻的緊縮措施，同時要求其他成員國共同攤分債務，各成員國普遍視自己為道德上的受害者，埋下怨恨的種子；難民問題更成為壓垮駱駝的最後一根稻草，接收難民最多的國家如意大利、希臘、西班牙等深感被背叛，隨之而來是對歐盟權力的質疑，哪些決策屬於國家主權，歐盟的權限又有多少，這些疑慮如鯁在喉，為民粹主義添上助燃劑。目前英國脫歐協議大有機會被否決，英國繼續留歐就有權參與歐洲議會選舉，形勢更混亂，這一場「木馬屠城記」結果如何，拭目以待。