並不是所有人都適合為人父母，也不是每個人都適合養寵物。最近大埔新娘潭出現鱷蹤，引起不少關注，不用問，同當年大鬧南生圍山貝河的鱷魚貝貝一樣，都是主人棄養造成。



也許有人覺得初生的鱷魚幾得意，買來當寵物，但鱷魚始終不是善類，長大後的鱷魚極具攻擊性，將之丟棄於遊人眾多的新娘潭，何止是缺德，根本就是害人害物累街坊。見微知著，被香港人棄養的動物千千萬萬，種類繁多，莫說滿山遍野的流浪狗、流浪貓成為社會公害，巴西龜亦是氾濫成災。



由此引申出一個問題，既然拋棄及虐待子女有罪，對動物先養之、後棄之，是否也應該承擔刑罰呢？香港棄養動物成風，其中一個重要原因，就是保護動物的法例已是一百年前的古董，嚴重過時，縱容了不負責任的行為。因此，特區政府有必要盡快修訂有關法例，一方面成立專門機構，對領養者進行資格認證，不具資格者不許領養；另一方面訂立虐待及棄養懲罰措施，以收阻嚇之效。與此同時，香港應該建立動物園及貓狗之家，讓人探訪，滿足那些熱愛動物但又不具領養條件者的心靈需要。



誠如印度聖雄甘地所言，一個國家道德進步及偉大的程度，可由其對動物的態度來衡量。從這個角度看，香港人常以文明自居，瞧不起內地人，不過是自我感覺良好而已。