香港有部分參茸海味店會敲詐顧客，顧客要買燕窩、蟲草、花膠、瑤柱，店主一本正經地介紹頭三種貨品，哪一種能養顏，哪一種能滋陰，再跟你討價還價，而開出的價錢都是合理。你跟他談了十五分鐘，早已疲累，心想既然頭三樣貨品沒問題，估計第四樣也是一般，不虞有詐，便答應全部買下來。簽帳時金額卻嚇你一跳，細問之下對方才告訴你，原來瑤柱標示的四百元不是以每斤而是以每両計算，但你既已答應全部買下，便得如數付款。



這類黑店一度盛行，特區政府深惡痛絕，嚴厲打擊，近年不法商人已大為收斂。沒想到港府能夠正人，不能正己，己所不欲卻施於民！過去一年竟暗度陳倉，將長者申領綜援的年齡下限由六十歲提高到六十五歲。這項新制度不動聲色地夾藏在上年度的財政預算案中。預算案千頭萬緒，立法會議員通過時的注意力都集中在其他項目，對長者綜援問題便不及細察。



近日，政府突然宣布長者綜援制度實施新例，消息一出，讓眾議員嘩然。特首林鄭月娥非但不以為恥，竟還煞有介事、自鳴得意地對議事堂上眾人說，此事你們早已通過了，有甚麼好說的？尊貴的特首呀，你的施政手法竟變得跟黑店一個樣子，卿本佳人，緣何淪落至此！



筆者想挑戰特首林鄭月娥，請她細讀本文第一段，如果讀完能不覺面紅，我甘願給她寫個「服」字。所謂「民無信不立」，昔日的統治者為表誠意，不惜徙木立信，可見爭取人民信任是施政的頭號要務，信用得來不易，要毀掉卻是朝夕間事。如今，我們的管治班子竟想用下作手法去瞞天過海，定是昏了頭腦，嗚呼哀哉！