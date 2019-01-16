公民黨黨魁楊岳橋原定上周三提出議員議案，辯論港府應否調整單程證配額及讓香港同時擁有單程證審批權。惟輪到他提出議案時，他卻不在會議廳，主席梁君彥遂宣布不處理其議案。楊被市民揶揄，當年補選以「關鍵一席」做宣傳，結果就「關鍵缺席」。議員在一屆立法會內可能只抽到一次動議機會，楊岳橋竟然放棄動議。筆者想就離婚家庭支援作出動議，但等了兩年半、抽了十二次也落空，有議員抽到動議卻失蹤，浪費立法會人力物力，令人憤怒！



楊岳橋撻Q的改革單程證政策動議有三大荒謬點：一、要求入境審批權實有誤導成分。內地審批制度是確認申請人士的身份及符合條件，如果來港人士以假結婚方法來港，已觸犯香港法例，入境處可取消其香港身份證。二、歧視新移民到港「搶奪」資源。根據數字，一六年處於貧窮線下的新移民住戶只有約二萬多，當中只有約兩成六領取綜援，較本港兒童貧窮住戶的三成二及單親貧窮住戶的六成一都要低，而且來港人士多為年輕人，能夠補充勞動人口，對香港有一定貢獻。三、要求只准許有足夠經濟能力的人來港定居。骨肉親情以金錢衡量？富裕人士才可家庭團聚？況且有部分小孩長者需要家人持單程證來港照顧，如果拒絕他們來港，只會提高社會照顧小孩長者的成本。



反對派議員近年向「本土」、「自決」靠攏，立場愈來愈激進，其中不少言論都是針對新移民。楊岳橋「關鍵缺席」，其歧視新移民的動議不獲處理可能是好事。