日本與歐盟簽署的全球最大規模經濟合作協定二月一日起生效，這意味着一個佔全球ＧＤＰ約三分之一的巨大自由貿易區即將誕生。據歐盟估算，日歐經濟合作協定可提升對日出口百分之三十四，並拉動歐盟ＧＤＰ增長百分之○點七六。從數字上看，這是互利雙贏，日、歐都對協定寄予期望，但有論者稱，這一協定在有意無意間「傷害」了美國。



據悉，該協定包含歐盟八年內取消針對日本汽車百分之十的進口稅，這將有助日系汽車進一步打開歐洲市場，不僅使美國汽車在歐洲的市場份額遭到瓜分，也將改變日系汽車長期依賴美國市場的局面。日相安倍晉三看來十分「積極有為」，除了想擺脫美國，對中國也作出針對性部署。



日本政府計劃對出雲號直升機護衞艦進行改造，使其可以搭載戰鬥機，並打算撥款購買二十架可配備出雲號的F35B隱形戰機。日本稱F35B主要是用於西南諸島的防衞工作，但眾所皆知，所謂「西南諸島」，指的就是與中國存在爭議的釣魚島及東海水域。一艘出雲號的成本約五億美元，另需約十四億美元採購十架F35B戰機，現有的兩艘出雲號改造及採購戰機經費大約要花四十億美元，這看起來是一筆頗大的開支，但不要忘記，日本去年軍費高達四百一十七億美元，四十億美元如果按照五年攤分也並不算多。



日本地方不大，但自安倍晉三再任首相之後，軍費預算連續六年增長。照說日本是二戰戰敗國，其防務支出不能超過國內生產總值的百分之一，可是去年的軍費預算逾四百億美元，佔ＧＤＰ的百分之八！也許可以從另一個角度解讀日本大增軍費的原因：日本只有一個沖繩基地，而且美軍正要撤出，因此安倍意識到並不能指望美國提供足夠的軍事支援。



對待日本，中國始終不能一刻鬆懈，否則吃虧就在眼前。