美國總統特朗普屬意的司法部部長人選巴爾，即將出席參議院司法委員會聽證會，儘管共和黨最終仍有足夠票數協助巴爾過關，但預料仍將成為共和、民主兩黨激烈交鋒的戰場，特別是一眾有意競逐明年大選的民主黨議員，更不會放過今次表演機會。



這也是為甚麼最高法院大法官卡瓦諾的參議院聽證會火藥味如此之濃。對特朗普賞識的人強硬以對，不啻於發放政治訊息，自己對特朗普仍會挺直腰板。例如女參議員哈里斯，就在卡氏聽證會上大聲咆哮，不僅狂罵對方是「騙子」，還在沒有證據的情況下，指控卡氏跟特朗普有「親密私交」。另一參議員布克為博出位，甚至無端聲稱自己將因「激烈問政」被逐出議會。



至於對巴爾的詰問，儘管他已明言將確保米勒能免於壓力完成工作，亦會將報告向公眾公開，但民主黨人斷不會因此高抬貴手。事實上，巴爾在老布殊年代擔任副司法部長期間，就力撐總統可繞過國會攻打伊拉克；又認為出兵巴拿馬推翻諾列加，總統可自行其是。更有甚者，他是特赦伊朗門醜聞涉事官員的幕後推手。一旦特朗普決定在通俄醜聞上「自我特赦」，巴爾將如何自處？



當然，這一切可能只是偽命題。首先，共和黨在參議院「人多蝦人少」，民主黨批評聲音分貝再大，也不可能改變政治現實。再說，現時署理司法部長的韋德加對米勒團隊不以為然，已是眾所周知，換上一個巴爾，情況相信也不會比現在壞多少。更重要的還是，如果巴爾真的那麼有風骨，敢於在通俄問題上作出對特朗普不利的決策，後者也會毫不猶豫請他吃無情雞，即使新任司法部長在其他議題上如何緊跟特氏，表現得如何出色，也是枉然。塞申斯的遭遇，正是前車之鑑。