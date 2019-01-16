勞工及福利局局長羅致光為替特衰政府硬推虐老政策，不惜亂噏廿四，提出「當大家都一百二十歲，六十歲嘅人係啱啱中年」，如此論調竟然出自一個智商號稱一百六十之人口中，實在令人為之嘩然。



或許是羅局長近得港府中人頭豬腦的高官太多了，自己也逐漸被同化，否則，以現時香港人平均壽命約為八十四歲而言，他何以在此數字上強加多三十六歲來說事？羅局長可不可以實實在在的告訴全港市民，幾時才「大家都百二歲」？會是十年廿載內的事嗎？不要以為有電視節目名為《長命百二歲》，就代表港官可以拿來當成一項論據。羅局長那麼喜歡捩橫折曲，不如捧中國傳說中的彭祖八百歲來大發偉論，事關相比彭祖的長壽，六十歲之人，可說是剛剛讀完幼稚園，學乜人領取長者綜援呀？



當然，特衰政府嫌貧愛富，安老責任卸得就卸，林鄭月娥當年出任社會福利署署長期間，已經出招削綜援，如今坐正特首之位，對社會上老弱病殘的追擊變本加厲，羅局長只不過跟隨老細旨意辦事。所以他一方面說香港的退休年齡落後於其他已發展國家，另一方面卻舉出丹麥、冰島、希臘來做例子，偏偏這三個國家的福利制度，香港真的是遠遠落後、望塵莫及。羅局長說長者的定義「遲早要改」，香港的福利制度就不用跟進睇齊，真是深懂輸打贏要的高IQ。



特衰政府今次磨刀霍霍向長者只是序幕，今天可以狡辯說六十歲人也只是中年，套用林鄭的邏輯，將來也可以說香港既然有知名人士八十九歲高齡才退休，屆時不是將長者的定義改為一百歲，而是直指香港根本沒有長者，這個不安好心的政府絕對做得出。