港府近年在大型基建項目頻頻向立法會追加撥款，高官的指定動作就是拍心口保證有關工程不會超支，實際上卻是當立法會如提款機，最新一個項目就是西九文化區綜合地庫的餘下工程，估計所需費用為一百七十五億元，連同早前「斬件式」申請的數十億元，整個綜合地庫工程申領的撥款，埋單接近二百三十六億元。



最令人感到諷刺的是，十年前立法會財務委員會「開綠燈」，批出一筆過二百多億元撥款予西九管理局發展西九文化區，當年政府高官信誓旦旦力銷一筆過撥款的好處，事實卻是遺害甚深，因為西九屢爆超支，有關方面一直拒絕開誠布公，令最終要「填氹」金額沒有在陽光下得到多方驗證。



港府近期終將西九文化區綜合地庫撥款闖關，披露涉款一百七十五億元，然而不分建制及泛民均對此甚有意見，因為一來這筆款項並非「細數」，二來是心中無底，稍一不慎若遇上工程延誤，埋單數目肯定不止於此。



無論政府如何死撐西九綜合地庫物有所值，佔地相當於十個香港大球場，但事實擺在眼前，政府近年於大型基建及地區撥款的造價評估惹來不少批評，多個政策局亦曾中招，正所謂「見過鬼都怕黑」，議員都小心為上，免得上身。首先，數年前商經局牽頭闖關的港台新廣播大樓，因造價過高減磅至五十多億元，仍是胎死腹中；此外，涉款逾十七億元、全長五百四十米的元朗天價天橋，平均每米造價三百一十六萬元，惹來全城嘩然，運房局也知議會反應強烈，採取事緩則圓的態度，另覓時機再尋求多數議員「開綠燈」。



民情的反彈發酵，只要有導火線，就會即時「撻着」，故政府勿大安旨意，以為可以「悶聲發大財」。議員勢必「打爛沙盆問到篤」，以免再次出現超支延誤，納稅人再次被當作「老襯」，新一場議會攻防戰一觸即發。