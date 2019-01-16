四十年前，全國人大常委會發表《告台灣同胞書》，提出停止兩岸軍事衝突、開放三通及加強交流等政策綱領；直至今年元旦，習近平主席再次發表談話，重申「一個中國」原則，並透過「一國兩制」解決台灣問題。事實上，香港作為「一國兩制」的開創地，有責任維護制度的運作，為台灣同胞起到正面的示範作用。



抗日戰爭後，中國人民從軍國主義者收回台灣，結束半世紀的殖民統治。惟國共內戰，國民政府退守寶島，形成長達七十年的分治。就此看來，台灣問題源於上幾代的人和事，是歷史留下來的遺憾，也成為橫亘在十三億同胞心中的一條刺。當年國共雙方的衝突，隨着時間已成過去，留下來的只有血脈相連的感情。



歷史當中，香港一直擔當着兩岸的中間人。記得尚未有「三通」之時，兩岸的航班不能直達對方機場，郵件亦要通過轉運方式送達。就此，香港基於地理鄰近兩岸的優勢，加上獨特的政治地位，一直是過去兩地旅客轉機及貨物轉運的最佳選擇。另外，現時處理兩岸關係重要原則的「九二共識」，亦是由海協會及海基會於一九九二年在香港會談中所達成的基礎。故此，香港在兩岸關係中，是有一定的緩衝角色。



事實上，「一國兩制」是希望透過香港和澳門的經驗，讓台灣有方向地達致和平統一。今時今日，大部分兩岸的人民都確信，武力收回台灣並不困難，卻是非必要的途徑，畢竟「中國人不打中國人」，彼此有着一脈相連的同族關係。要讓台灣同胞認為「一國兩制」可行，避免選擇衝突手段，那香港就責無旁貸，要做好示範的作用。



回歸以來，祖國對香港實施「高度自治」，在困難中亦會適時伸出援手。十幾年前，本港經歷「沙士」一役，經濟急速下行，幸得當年中央政府推出個人遊，以及更緊密經貿關係安排，才使香港能夠在短期內復甦。近年，中央政府亦將香港納入大灣區與「一帶一路」規劃之中，為的就是保持我們原有優勢。同樣地，台灣於藍營執政期間，開放陸客、陸生到台，並展開洽談《海峽兩岸經濟合作框架協議》，對當地也是帶來正面的經濟效益。



要做好「一國兩制」，就必須慎防分裂勢力在兩地蔓延。去年有香港的「自決」分子前往台灣，與當地部分立法機關成員成立關注組，聲稱可協助香港爭取自由民主。事實上，內地官媒《環球時報》當時已作出批評，稱「台獨和港獨算是正式鬧一起去了」，認為成立關注組根本就是無稽，嚴重影響到「一國兩制」的精神。只是有少數港人基於政治因素，以為分裂有前景，也覺得台灣有同路人，誰知是在為香港及台灣兩地製造麻煩，將大家置於不必要的局面之中。



不得不重申的是，香港和台灣的事務是中國內政，一些無關的外國勢力根本不應插手，而兩地部分政治運動者也不應引狼入室。「對立可以統一」，只要在共識的框架下，一切可能性也是可以討論。現時，台灣執政綠營上任以來，一直予人欠缺勇氣和承擔，對「九二共識」立場曖昧，但又苦無實際對策，一味指控大陸當局向台灣施壓。兩岸人民一衣帶水，關係僵持的最大輸家，畢竟也是台灣當地群眾。綠營在剛過去的九合一地方選舉嚴重失利，也是民眾對其施政的失望，正正是執政者需要覺悟的地方。



說到底，香港現時所實行的，正正就是向台灣作出示範。故此，香港實在毋須小看自己，經常有事無事地擔心邊緣化的問題，因為我們是在參與着一個宏大的國策，亦即實施「一國兩制」，為統一的大勢潮流而「努力進前」。