世界視線：黑暗時刻重臨　英國何去何從

英國脫歐協議草案，周二晚在下議院遭大比數否決，相差二百三十票是政府歷史性挫敗。在野工黨隨即向首相文翠珊提出不信任動議，最快周三表決，若動議通過，文翠珊須在十四天內組成新政府並提出信任動議，否則就要提前大選。擁有關鍵票數的北愛爾蘭民主統一黨與執政保守黨關係良好，雖然否決草案，預計仍會繼續支持首相掌政，文翠珊最頭痛的還是處理脫歐這個爛攤子。近半英國受訪者想再次啟動脫歐公投，社會分裂若斯，令人想起電影《黑暗對峙》中邱吉爾面對的困局。



二戰時德軍勢如破竹，兵臨英倫海峽，國會議員催逼首相邱吉爾簽署和議，形勢刻不容緩，首相獨自走上街坐地鐵，面對群眾，得到的答案就是作戰！歷史教訓就是無論環境多黑暗，總要有前行的勇氣。今天英國在脫歐問題裹足不前，歐盟領袖公開問英國人究竟想清楚怎麼做嗎？英國首相文翠珊就是需要一個肯定答案。



眼前文翠珊除了要跨過不信任動議，還承諾下周一前交出替代方案。原協議草案的致命傷是涉及愛爾蘭與北愛爾蘭邊界問題，兩地本來自由出入境及貨物流通，一旦北愛隨英國脫歐，與歐盟成員愛爾蘭設下關卡，衍生種種複雜問題，文翠珊拋出歐盟倡議的「最後擔保」（backstop）方案，若北愛爾蘭和愛爾蘭邊界不設立海關檢查，北愛爾蘭便需仍然留在歐盟體制內，直至有新解決方案為止。脫歐派批評此方案與歐盟「藕斷絲連」，北愛民主統一黨則反對將北愛和英國變相「割切」，所以在議會上「倒戈」拉倒草案。



距下周一只剩數天時間，文翠珊能否爭取歐盟修改協議，及交由其餘二十七個成員國通過，外界預料難有奇迹出現，歐盟以至成員國領袖均表示不會讓步。若沒有替代方案，意味英國將會在沒有協議的情況下「硬脫歐」，英國經濟以至民生都會受到無可估計的影響。歐洲理事會主席圖斯克暗示英國應繼續留在歐盟，德國表示這是歐洲艱辛的一天，英國人再陷入黑暗時刻，文翠珊能帶領國民走出對峙困局嗎？