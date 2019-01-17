正論：港府慷慨假難民　善財難捨欺港人

善財難捨，冤枉甘心，港府向來如此，人們見怪不怪。問題是，假難民禍港殃民，無惡不作，港府仍源源不絕為他們送上人道和法律援助，五年狂燒五十億元，眉頭不皺一下；反觀港府一意孤行收緊長者綜援門檻，港人在外地又不獲法律支援，「寧贈毒瘤，不予港人」，反差實在太過鮮明、太過強烈。



保安局官員日前才沾沾自喜聲稱，去年接獲的免遣返聲請個案只有一千二百宗，較前年減少三分之一；待入境處審理的聲請個案餘下五百四十宗，較高峰期大減超過九成；上訴積壓個案有六千五百宗，兩年內可完成處理，公費法律支援亦相應大幅下降。言猶在耳，昨日立法會卻揭穿所謂法律支援開支下降純屬自欺欺人。



過去兩年，港府向免遣返聲請人提供法律支援的公帑開支高達四億二千多萬元，當中更是花樣百出，名堂多多，包括由當值律師提供服務的「免遣返聲請法律支援計劃」，開支逾二億七千萬元；保安局其後又為假難民量身訂造推出「為免遣返聲請人提供公費法律支援試驗計劃」，兩年開支超過一億四千萬元，這些開支還未包括假難民提出上訴和司法覆核的費用，怎麼看都不可能是小數目。何況入境處和司法機構因聲請上訴個案太多而需增聘人手，可見所謂法援開支下降根本就是騙人的廢話。



事實是，假難民開支早就淪為本港財政無底洞。單是今個財政年度用於處理聲請、人道和上訴法援等金額已達十四億元。政務司司長張建宗明言，下個財政年度不但不會減少援助，反而會預留充足開支來招呼假難民。正如立法會議員指出，有關聲請只有不足百分之一獲確立，當中九成九屬濫用機制，港府為此埋單竟面不改容，簡直是咄咄怪事。反觀對海外涉及刑事案件的港人則任其自生自滅，以《法援條例》不適用於香港以外地區、執行上有困難為由，斷然拒絕增加協助，港人賤過地底泥，信焉。



不難估計，即將發表的財政預算案，港府將繼續大慷納稅人之慨，即使財政盈餘大吹淡風，估計降至只有四百億元，但用於假難民的開支不會減少，四百億元之中的十多億元，不能不說是個頗大的比重。尤其是港府不理民意反對，下月起收緊長者綜援年齡門檻，有指每年節省不過二億元，如此厚毒瘤薄港人，簡直荒天下之大謬。一個政府執政不為民，「手指拗出不拗入」，在全世界也是鮮見。



最可笑的是，社會對假難民的不滿一浪高於一浪，港府不是退出《禁止酷刑公約》一了百了，或最低限度重設禁閉營，反而是「斬腳趾避沙蟲」不斷修例，《入境條例》固然計劃修改，司法機構亦揚言要與律政司商討修例，可謂本末倒置。



其實，強硬對付難民入境已是大勢所趨，民心所向，美國如此，歐洲也如此。香港問題千頭萬緒，港府自顧不暇，還要自討苦吃背上假難民這個大包袱，假仁假義，愚昧無知，莫此為甚。