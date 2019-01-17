功夫茶：失霸氣唔敢寸嘴　唔該告漢奸黎啦

嘩嘩嘩，世界變呀，律政司司長鄭若驊尋日現身立法會，唔止冇黑面，仲收起埋嗰雙招牌反白眼，兼夾禮貌周周，鬼咁好口。鄭司長一向霸氣寸嘴，家陣一百八十度轉變，唔知係良心發現吖，定係聞到魷魚香呢。點都好，功夫茶唔該佢檢控埋漢奸黎啦，咪以為過到立法會嗰關就當冇事發生呀。



燈燈燈櫈，懶到出汁嘅鄭若驊終於知衰，捨得走出龜殼面對議員質詢，無論被反對派議員點樣狂質佢放生梁振英UGL案做法偏頗、包庇權貴，佢都只係重複標準答案就算，甚至乎被議員寸爆佢民望墊司底，封埋佢做「法治天敵」，依然忍氣吞聲唔敢駁嘴。換着係三個星期前，阿姐佢一早聲大夾惡怒爆一班議員兼反白眼啦，各位看官，家陣嘅鄭若驊好似隔夜油炸鬼咁冇晒火氣，你話奇唔奇先？



更奇嘅係，鄭若驊對住記者嘅態度一樣今時唔同往日，唔再大擺官威，自訂規矩，反而多謝前，唔該後，臨走前有記者追上嚟問嘢，仲停低回答，轉晒死性咁款。咪畀功夫茶批中，鄭司長之所以冇晒之前嗰份霸氣，咪就係終於知道民意不可違，民心不可侮囉。係人都知，阿姐佢嘅民望好似食咗瀉藥咁一洩如注，墊完司底再墊官底，距離摺埋只有最後一哩路咋，仲唔知驚咩。呢，聽聞佢今日被人急召上京，你慌唔係民望尋底，畀阿爺照肺呀。



嗱，正義傳媒就睇穿晒佢籠嘢，唔會輕易受佢坤，為咗討回公道，一定據理力爭㗎。講緊嘅之唔係漢奸黎恐嚇東方報業記者單畸士囉，呢單案有相有片，案情簡單，鐵證如山，照計毋須外聘法律意見，但律政司依然拖延超過十九個月唔提告，仲對東方同受害記者十一度去信詢問檢控進度，以虛話、廢話帶人遊花園。加埋漢奸黎喺政治黑金案同違法佔中案皆獲放生，應告唔告，庇奸護淫，搞到天怒人怨，有冇再離譜啲呀？



喂喂喂，鄭若驊叫記者「文明啲」，漢奸黎就喺公眾場合大講「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，行為極之不文明，點解佢又視若無睹呢？鬼咩，正如佢尋日講到處理刑事檢控嗰陣，突然鬼拍後尾枕爆咗句處事「不公」嚟形容律政司，雖然隨即改口話係「公平、不偏不倚」，但包庇權貴、姑息漢奸、特赦自己嘅不公事實，係點兜都兜唔番。



講到尾，香港有一個知法犯法、其身不正嘅律政司司長，簡直係家門不幸。咁喇，兩條路畀佢揀，一係就送漢奸上法庭，還東方同本港法治一個公道，一係就自己落台，咪再佗衰香港，唔該！