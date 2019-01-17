神州觀察：履歷造假禁不絕　神州官場童工多

當今神州官場造假成風，假年紀、假學歷、假資歷的「三假幹部」氾濫成災，為求官運亨通，瞞上欺下屢見不鮮，以致官場出現「童工」現象。



江蘇泰州官方近日對十六位將要被提拔縣處級官員進行公示，履歷資料顯示，其中兩名官員，分別在十三歲和十六歲時已經是公職人員，已工作。當地官方解釋，因當時兩人進入特殊單位，所以才早參加工作，但輿論仍然普遍質疑有假。



其實不止江蘇官場有「童工」，媒體揭發山西官場也是「神童」雲集，該省長治市組織部曾於二○一二年公示擬提拔一批處級幹部訊息，其中兩人十三歲，一人十六歲，另有五人十七歲就已參加工作。



事實上，「年齡愈填愈小、工齡愈填愈早、學歷愈填愈高」，三假幹部早已成為民怨的焦點。中央巡視組近年在各地巡視過程中，已多次發現三假幹部，例如雲南永善縣委組織部副部長鍾佑嶸十五歲就工作，湖北十堰副市長張慧莉簡歷顯示她十四歲就工作。更讓人嘆為觀止的是，原共青團石家莊市委女副書記王亞麗「渾身是假」，除性別是真的，姓名、年齡、身份、學歷、履歷統統是假的，不僅十二歲參軍，而且十二歲就成為解放軍醫院的藥劑師。



在形形色色的檔案造假中，修改年齡、工齡和黨齡最為常見。而官員用心良苦造假、改檔案，當然是有所圖。當局強調幹部年輕化，年齡就成為升官的巨大優勢，一些官員在年齡和工齡上造假，無非為自己升官製造優勢。而官員退居二線，年齡也是紅線，為保住權力，繼續享受權力帶來的一切，只好不擇手段把自己變成「童工」，有官員甚至能將檔案塗改「年輕十歲」。



官場「童工」之所以氾濫，主要是檔案管理鬆懈、糾錯機制缺乏、造假成本低等原因造成。很多地方數千份官員檔案其實只有一人管，只要買通一個人，就可輕而易舉地篡改。另外，造假問題一旦發現，最多是靠黨紀處理，無法訴諸法律，使很多官員有恃無恐。



歸根究柢，問題還是出在用人體制，官員提拔往往少數人說了算，領導說誰行誰就行，簡歷有何問題都沒關係，甚至有些人的檔案還是「奉旨造假」。這種一言堂的體制，導致官員考察唯上不唯實，造假之風屢禁不絕。顯然，如果官場「童工」背後沒有權力撐腰，沒有保護傘庇護，履歷造假、年齡造假又怎會大行其道？



人無德不立，國無德不興。官員造假不僅凸顯道德淪落，更是違法違紀，當局既要追究造假者的責任，也要追究參與造假的相關人員，特別是幕後保護傘的責任，否則官場難以風清氣正。如果「人民公僕」中充斥一身是假的奸滑之徒，又怎麼可能執政為民呢？