中央政府禁港獨，從政治上解決了特區政府所面對的最大威脅，並借勢抑制泛民中有港獨傾向的勢力。立法會不再成為港府施政的最大障礙，由此而給林鄭政府提供了最大的施政空間。香港現時最迫切的問題是：住房、醫療、長者貧窮，政府施政應直面針對，投放資源來解決。可是，我們看到的不是背道而馳，便是落井下石。



土地供應專責小組的報告只是羅列社會早已提出的辦法，卻無力推行。林鄭政府似乎只是虛晃一招，做完公關之後便拖拖拉拉，連短期可生效用的收回粉嶺高爾夫球場用地也不置可否。公屋輪候問題日益嚴重，對有關家庭及社會各方面的影響誰也不能否認，但政府還是朝三暮四、朝四暮三地玩弄數字，總是不盡快開拓土地建屋以解燃眉之急。



公共醫療亦一直惡化，公立醫院人滿為患，看專科症的排期以年計算，此中不但醫療失誤頻頻，病者缺醫失治的更多。公立醫院的使用率超過百分之一百，已經是極其危險的警號，而公共醫療過度負擔帶來的醫護人員大量流失，更變成惡性循環。政府是束手無策，也無動於衷。為甚麼不招收海外醫護人員來解病患者之痛？就算把醫療券的幾十億元投入，也勝於讓私營部門將之濫用。



長者綜援起始申請年齡由六十歲改為六十五歲，更可看到政府主政者的涼薄。長者貧窮問題已十分嚴重，這樣更改是為了節省公帑，以便在別的地方浪費？林鄭月娥本人實難推卸責任。