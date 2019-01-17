在華府發動的中美貿易戰中，美國到處對華軍事挑釁，副總統彭斯的演講更是威脅揭開新冷戰序幕。他「痛說家史」，其父輩如何參加當年韓戰，與中國兵戎相見，勾起冷戰期間中美在朝鮮半島和越南打了兩場戰爭的回憶。



這兩場戰爭都是美國在中國家門口打的，其目的是要以壟斷資本和帝國主義霸權遏止社會主義，因為社會主義國家是美國為首的西方資本列強稱霸和盤剝世界的最大障礙，它們橫行了二、三百年，它們的富裕、強大和所謂文明，是建築在對「落後國家和人民」的瘋狂吸血、奴役、盤剝基礎上的。



社會主義的興起，正是對資本列強和帝國主義霸權的強烈反抗，壟斷資本和帝國霸權要永續橫行霸道，把自己富裕強盛的「幸福生活」建築在「落後國家和人民」的痛苦之上，就要千方百計消滅社會主義。蘇聯建立世界上第一個社會主義國家之初，就遭到西方十四國武裝干涉。中國在世界東方建立了最大的社會主義國家之後，就要與美國和西方陣營在朝鮮半島、越南槍炮相見。不過，歷史反覆證明，軍事打擊是消滅不了社會主義的，美國人不論在軍事上佔多大優勢，也難達目的。



從杜魯門總統開始，美國人轉用「和平演變」，推銷其普世價值觀，扶持政治代理人瓦解社會主義。到了列根總統，又加上了「軍備競賽」、「星球大戰」，製造巨大經濟、軍事威脅壓力，誘導整垮社會主義經濟、煽惑忽悠社會主義搞西方模式的政經改革。如此雙管齊下，老美在蘇聯和東歐社會主義陣營「和平演變」成功，帝國霸權如入無人之境。



然而，老美這一套在中國身上未能成功，中國的改革開放反而超乎世人想像的壯大了社會主義，讓老美的帝國霸權坐立不安，他們又想試試武嚇。