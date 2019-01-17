入鄉隨俗，入境問禁，這是基本常識。加拿大公民謝倫伯格因走私逾億元毒品而被中國法院判處死刑，加拿大總理杜魯多批評中方的判決是「武斷的」，「任意採用死刑」。實際上，謝倫伯格涉有組織走私逾二百二十公斤冰毒進入中國，而且是主犯，按照中國法律判處死刑一點也不冤枉，加方不問是非，無理取鬧，恰恰暴露其傲慢與偏見。



根據加拿大媒體報道，謝倫伯格過去曾兩次因販毒罪而被加拿大法院判處監禁，可見此人根本是一名慣犯，即使今次不是在中國犯案，換作是在其他國家和地區，也逃不過死刑或終身監禁等重刑，加方既沒有理由指摘中方，更無權干預中國司法。



西方輿論將此事扯上政治，認為是中加之間的「人質」較量。這種說法也對也不對，中國司法固然離不開政治，但加國也好不到哪裏去，他們口口聲聲尊重法治、司法獨立，其實孟晚舟事件已拆穿其謊言。他們任意拘捕沒有觸犯當地任何法律的外國公民，到底是哪門子法治？加拿大一切唯美國之命是從，連國家主權也無法獨立，又談何司法獨立？



事實證明，加拿大等西方國家不僅存在傲慢與偏見，更存在明顯的雙重標準，他們自認做任何事情都是合理的、正確的，而中國做任何事情都是違法的、錯誤的。中國駐加拿大大使盧沙野日前撰文稱，這些雙重標準是源自西方國家的自大和白人至上主義，他們將依法治國作為行使國際霸權的藉口。這並非無的放矢。