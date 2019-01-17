英國脫歐協議在毫無懸念下遭大比數否決，落敗票數差距達二百三十票，多達一百一十八名保守黨同僚倒戈，創下歷史先河。文翠珊事後面如死灰，發晦氣指摘國會沒有點出國家該怎麼做，也沒有點出要不要尊重人民公投結果，暗批否決議案不負責任。



政客看風使舵，各懷鬼胎，當然懶管投下的一票對國家是好是壞，更遑論負責任。工黨率先對文翠珊政府提出不信任動議，不管動議結果如何，文氏實在很難再領導英國下去，仕途到了最後一哩路已是不爭的事實。



現時最大的可能是延長《里斯本條約》第50條期限，英國繼續留在歐盟一段時間，尋求與歐盟重啟談判，但主動權在歐盟不在英國，歐盟早已表明不會再談，態度會否軟化仍是未知之數。英國留歐派則密謀啟動第二次公投，以目前留歐民意高於脫歐觀之，若第二次公投推翻第一次結果，英國勢必陷入誠信危機，淪為國際笑話，社會必定更趨分裂，怎麼看都不是上策。



問題是，歐盟若拒絕談判，而國會始終不通過脫歐協議，第二次公投又不啟動，英國將陷入無協議脫歐，亦即「硬脫歐」。歐盟佔英國出口四成四，包括非常重要的金融服務出口，硬脫歐對英國、歐盟來說都是不能承受的痛，北愛爾蘭及蘇格蘭亦不可能同意，顯然是下下之策。說到底，英國脫歐鬧劇反映的是民主制度荒腔走板，選民不成熟、不理性、一時一樣，這樣只會玩死國家玩死自己。