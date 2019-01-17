前特首曾蔭權爵士的一生充滿矛盾，他先宣誓效忠英女王，後改效忠中國；他強調為官者的身家須比白紙還白，但捲入連串醜聞；他說相信香港人，但陪審團判其有罪。



作為香港開埠以來被判入獄的最高級官員，身敗名裂，曾蔭權心中充滿仇恨是不難理解的。出獄的第一天，他說過去幾個月靠唸經消弭仇恨，希望今後回歸正常生活。沒有聽錯，他不是說靠祈禱，而說是憑唸經，那麼他唸的是聖經，還是佛經？他信的是天主，還是佛祖？或者兩樣都信？



記得曾蔭權被起訴期間，他一再去教堂祈禱，政治主教陳日君亦多次開解他，可惜最後仍是在劫難逃，顯然，主沒有拯救他。這是他的祈禱不夠真誠，還是萬能的主也認為他不值得寬恕，應該接受懲罰，只有他自己最清楚，或許因着這個緣故，他因此改為唸經抑制心中忿忿不平吧。



曾蔭權之恨是否已消除，外界不得而知，但他欲回復過去習慣了的生活方式卻並不容易，畢竟一年的牢獄生涯不可能水過無痕。他目前仍享受前特首的特權，包括要員保護組保護、辦公室、公務員長俸、免費牙科護理等，一旦其終審再次敗訴，他將有可能被剝奪特權，成為真正的老百姓。出得來行，遲早要還，曾蔭權其實不該有恨，要恨只能恨自己放縱私欲，以致晚節不保，成為官場反面教材。