英國的文翠珊政府與歐盟談好分手條件，交國會投票，結果招來該國政壇百年罕見的挫敗，反對票比贊成票多出二百三十張，原有的脫歐方案可謂一敗塗地。不少批評者都針對首相文翠珊，但她是無辜的，脫歐是人民公投得出的決定，執政黨必須執行，人人都知道荊棘滿途，但總有人要帶領國家走下去，現任閣揆只是躬逢其會，知其不可而為之，嘗試完成應有使命而已。



很多人認為英國國會得出如此結果，可嘗試再與歐盟協商，希望對方多作讓步，助解目前困局。但那是徒然的，在歐盟眼中，英國是愈亂愈好，其他地區以此為戒，便不敢再輕言脫歐，故歐盟願意放寬條件的機會甚微。



弄到今日地步，怪只能怪英國當日支持脫歐的選民不智，也是筆者一直認為當代民主陷於困境的原因。很多人短視而任性，不懂得斟酌情理，單憑一己好惡就輕率投票、行動，自然容易碰得焦頭爛額。



應否脫歐不是選民單論本身喜歡與否的問題，還得衡量是否可行，實行起來會否產生甚麼後遺症？這就要牽涉到如何斟情酌理，如今的年代很多人都不明其中的重要性。情形就好像部分香港人強烈反抗中央、追求獨立自決，這卻是必敗無疑的抉擇，任何理性的人都應揚棄這幻想。這也不單是你是否擁護中央的問題，而是應考慮到反抗起來會引起甚麼後果，這後果香港人能否承受得起。



政治乃是眾人之事，當代的教育就是太崇尚個人主義，根本不懂得衡量整個社會的情勢和需要，不少人活在自己世界中想問題，這種心態發展下去，社會愈開放、愈民主，亂象就愈多，英國這類困局將會愈趨普遍。