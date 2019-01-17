一七年九月深水埗發生城巴奪命車禍，一八年二月大埔公路又發生九巴車禍，兩宗嚴重的巴士事故令巴士安全問題受到關注。專營巴士服務獨立檢討委員會日前發表報告，提出四十五項建議，包括安裝及加強車內安全裝置/科技、就辱罵和襲擊車長立例等。委員會又指，運輸署未有規定巴士公司與時並進，引入先進科技裝置加強巴士安全，例如巴士公司在新購巴士安裝具備指定功能的黑盒，署方十五年後才要求更新，明顯欠缺主動性。



這涉及安裝及加強車內安全裝置或以科技協助安全駕駛。當局應加快探討和研究進一步提升巴士安全的措施，包括要求巴士公司更有效地利用黑盒數據去監察和改善車長的駕駛行為，以及分階段推行一套利用定位功能、車輛的運作資料監察功能，以及採用地理圍欄科技的可變車速限制功能的巴士監察及控制系統。當局亦應要求巴士公司廣泛測試並引入車內安全裝置，包括協助車長安全駕駛的裝置，例如碰撞警報裝置、保持行車線裝置、電子穩定控制系統、具減速功能的車速限制器等，以及在乘客座椅安裝安全帶。



截至去年十二月為止，已經有四百七十四輛訂購中的專營巴士會配備上述電子穩定控制系統、具減速功能的車速限制器，以及為所有乘客座椅裝設安全帶。另一方面，在引入新科技加強巴士安全的同時，要高度重視車長的精神狀況，提高車長待遇，減少車長工時和壓力，減少導致意外的人為因素。